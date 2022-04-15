حصيلة هجمات جيش الاحتلال التركي على تل تمر وزركان

لم تتوقف هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على خط تل تمر وناحية زركان منذ مطلع العام الجاري وإلى الآن. كما شهد خط تل تمر وزركان هجمات بالطائرات المسيّرة أيضاً. وإلى جانب هجمات المحتلين شنّ عناصر حكومة دمشق هجوماً على مقاتلي مجلس تل العسكري.

رصدت وكالتنا حصيلة أربعة أشهر من هجمات دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لها:

* في الأول من كانون الثاني: تعرضت ناحية زركان، وقريتا الأسدية والخضير التابعتان لها للقصف التركي. إذ تم قصف مبنى مجلس ناحية زركان. مما ألحق أضراراً مادية بالمبنى والسيارات القريبة منها. كما تعرضت قرية الدردارة التابعة لناحية تل تمر أيضاً للقصف.

* في الثالث من كانون الثاني: تعرضت القرى الغربية لناحية تل تمر للقصف. كما قُصفت قرى طويلة، تل طويل، وأم الكيف، وتل جمعة، وتل شنان، والدردارة التابعة لناحية تل تمر.

* في الخامس من كانون الثاني: تعرضت قريتا الدردارة وأم الكيف التابعتان لناحية تل تمر، وقرية عرب خان التابعة لناحية زركان للقصف. كما قُصفت أيضاً قرى تل شنان، وتل كيفجي، وغيبيش التابعة لناحية تل تمر. مما ألحق أضراراً بخط الكهرباء 66.

* في السابع من كانون الثاني: تعرضت قريتا الربيعات وتل ورد التابعتان لناحية زركان للقصف. مما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين بجروح. كما تعرضت قرى كولية، تل عبود، وخضراوي بالإضافة إلى مركز ناحية زركان؛ ودادا عبدال، ومطمورة، وخربة شعير للقصف.

* في العاشر من كانون الثاني: تعرضت قرية الكوزلية التابعة لناحية تل تمر للقصف.

* في الثاني عشر من كانون الثاني: تعرضت قريتا عبوش وأم الخير التابعتان لناحية تل تمر للقصف.

* في الرابع عشر من كانون الثاني: تعرضت قريتا عبوش والدردارة االتابعتان لتل تمر، وقريتا الربيعات وتل الورد التابعتان لناحية زركان للقصف.

* في السادس والعشرين من كانون الثاني: تعرضت قرية تل اللبن التابعة لناحية تل تمر للقصف.

* في الثاني من شباط: تعرضت قرى تل جمعة، وأم الكيف، وطويلة، والكوزلية، وتل شنان التابعة لناحية تل تمر للقصف.

* في الثالث من شباط: تعرضت نقطة تابعة لعناصر حكومة دمشق قرب قرية الدردارة للقصف. مما أسفر عن إصابة عنصر من قوات حكومة دمشق بجروح. كما تعرضت في اليوم ذاته قرى تل شنان، الدردارة، وقبور القراجنة التابعة لناحية تل تمر للقصف.

* في السابع من شباط: تعرض الطريق العام الواصل بين زركان والدرباسية، وقرى دادا عبدال، والبوبي، والأٍسدية، وتل ذياب التابعة لناحية زركان للقصف.

* في التاسع من شباط: تعرضت قرية تل ذياب التابعة لناحية زركان للقصف.

* في السابع عشر من شباط: تعرض محيط قاعدة القوات الروسية لقصف بالطائرات المسيّرة. مما أسفر عن إصابة مقاتلين اثنين.

* في السابع والعشرين من شباط: تعرضت قرى تل شنان، أم الخير، ودشيشة التابعة لناحية تل تمر للقصف. مما أسفر عن إصابة امرأة.

* في الأول من آذار: قامت نقطة تابعة لحكومة دمشق بهجوم استفزازي على مقاتلي مجلس تل تمر العسكري في محيط قرية الكوزلية الواقعة غرب ناحية تل تمر. أسفر عن استشهاد مقاتلين اثنين، وإصابة آخر. بالإضافة إلى مقتل اثنين من عناصر حكومة دمشق وإصابة اثنين آخرين.

* في الثامن عشر من آذار: استهدفت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها محطة توليد الكهرباء في تل تمر بقذائف الأوبيس. مما أسفر عن قطع كابلات الكهرباء وخروج محطة 66 الأولى عن الخدمة.

* في الثالث من نيسان: تعرض مركز ناحية زركان، والقرى التابعة لها؛ دادا عبدال، والبوبي، ووصفة، وأم حرملة الغربية، ونويعات، والأسدية، وتل حرمل، والربيعات، وتل الورد ومشروع صدام العبيد لقصف بالأسلحة الثقيلة. مما أسفر عن إصابة مواطن. كما أسفر قصف دولة الاحتلال التركي على ناحية زركان وقراها عن أضرار مادية جسيمة بممتلكات الأهالي. وانقطاع شبكة الانترنت عن الناحية.

كما تعرضت قرى ناحية تل تمر الواقعة على طول خطوط التماس، ومحطة توليد الكهرباء في تل تمر للقصف في اليوم ذاته، مما أسفر عن خروجها عن الخدمة.

* في الرابع من نيسان: قصفت طائرة تركية مسيّرة مركز قوى الأمن الداخلي في ناحية زركان. مما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر قوى الأمن الداخلي. كما تعرض مركز ناحية زركان وقرية الأسدية التابعة لها للقصف في اليوم ذاته.

* في السادس من نيسان: تعرضت قرية الأسدية التابعة لناحية زركان للقصف. مما أسفر عن إصابة خمسة مواطنين.

والجدير بالذكر أنّ الجيش التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لدولة الاحتلال التركي تقوم في القرى المحتلّة التابعة لناحيتي زركان وتل تمر بالاستعداد لشنّ هجوم موسع وشامل. إذ أنها تستقدم حشوداً عسكرية كبيرة على طول الخط المحتل.

(ر)

ANHA