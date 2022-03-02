حصيلة هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على ريفي عفرين والشهباء خلال شهر شباط

واصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال شهر شباط المنصرم، قصف قرى ريفي عفرين والشهباء مما أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات الأهالي وإصابة عدد من المواطنين.

واستهدف جيش الاحتلال التركي بشكل متواصل خلال عمليات القصف كل من قرى وبلدات: مرعناز، المالكية، شوارغة، قرية الأمد، سد الشهباء، وجبل نايف، وتل المضيف، الشيخ عيسى، تل رفعت، منغ، بيلونية، تلة الشهيد خابور، شوارغة، علقمية، تات مرعش، الإرشادية، تنب، كشتعار، عين دقنة، حربل، سموقية، تل عناب، شعالة، خراب بشا، أم الحوش، المشيرفة، الأحداث، ماراتا، كفر عطون، برج قاص، مياسة، خربة شمس، تل جيجان، آقيبة، كلوتية، كوندي مزن، باشمرا، صوغانكه. سوقيا، زفيان، قنطري، تلة مياسة، زيوان، تلة كيرا، سعالي، الرادار، تلة كلوتيا، الشيخ الطعان، غرناطة، حربل، الشيخ كيف، خربة شعالة، المفرق. تل مضيق، تل رفعت، بينه، دير جميل، شيخ هلال وكفر أنطون، التابعة لناحيتي شرا وشيراوا في عفرين ومقاطعة الشهباء.

وخلال شهر شباط حلّقت طائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء مقاطعتي عفرين والشهباء.

واستخدم جيش الاحتلال التركي خلال عمليات القصف الأسلحة الثقيلة وقذائف الدوشكا والهاون وسلاح الدوشكا.

وأسفرت هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في يوم 15 شباط على ناحية تل رفعت عن إصابة 4 مواطنين.

كما تم إسقاط 3 مسيّرات مذخرة تابعة لمرتزقة الاحتلال التركي خلال شهر شباط.

(ك)

ANHA