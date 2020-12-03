حصيلة هجمات الاحتلال التركي خلال شهر تشرين الثاني في عفرين والشهباء

تواصل دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها هجماتهم ضد مقاطعتي عفرين والشهباء، وخلال شهر تشرين الثاني تعرضت مقاطعتا عفرين والشهباء لقصف متواصل من الجيش التركي ومرتزقته.

وفيما يلي حصيلة الهجمات والانتهاكات التي تعرضت لها المقاطعتان:

1 تشرين الثاني 2020، خلال فترة النهار، تعرضت قرى باشمرا وكوندي مزن في ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين للقصف، وتزامن القصف مع تحليق طيران الاستطلاع والطيران الحربي في سماء القريتين.

2 تشرين الثاني 2020 تعرضت قرى مرعناز وعلقمية في ناحية شرا للقصف، وسقطت 10 قذائف هاون و20 قذيفة أوبيس على القريتين.

3 تشرين الثاني 2020 تعرضت قرى مزعناز في ناحية شرا ومياسة في ناحية شيروا للقصف بـ 10 قذائف دبابة و20 قذيفة هاون.

4 تشرين الثاني 2020 تعرضت المنطقة الواقعة بين قريتي صوغانكي ودير مشمش في ناحية شيراوا للقصف بـ 18 قذيفة هاون.

في ليلة 5 تشرين الثاني 2020 تعرضت قريتا مرعناز وعلقمية في ناحية شيراوا وقرى صوغانكي ومياسا وبرج قاص في ناحية شيراوا للقصف بـ 40 قذيفة أوبيس أو 30 قذيفة هاون.

6 تشرين الثاني 2020، تعرضت قريتا مرعناز وشوارغة في ناحية شرا، خلال فترة الليل، لقصف متواصل بسلاح الدوشكا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء القريتين.

7 تشرين الثاني 2020 تعرضت قرى سموقية وعين دقنة وشيخ عيسى في مقاطعة الشهباء لقصف متواصل، خلال فترة النهار والليل، باستخدام سلاح الدوشكا و19 قذيفة هاون.

8 تشرين الثاني 2020 تعرضت قرى شيخ عيسى وحربل وبيلونية وعين دقنة في مقاطعة الشهباء، وقرية مرعناز في ناحية شرا، وقرى وبرج قاص وكلي برج قاص في ناحية شيراوا للقصف خلال فترة النهار والليل باستخدام سلاح الدوشكا.

9 تشرين الثاني 2020 تعرضت قرى عين دقنة وبيلونية وبرج قاص وكُلي برج قاص لقصف متواصل، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

10 تشرين الثاني 2020 تعرضت قرى عين دقنة وبيلونية ومرعناز وعلقمية ومياسا للقصف خلال فترة الليل باستخدام سلاح الدوشكا، و32 قذيفة هاون، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

11 تشرين الثاني 2020، تعرضت قرى بيلونية وعين دقنة ومرعناز والمالكية وعلقمية للقصف خلال فترة الليل، وسقطت 4 قذائف على قرية المالكية، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

12 تشرين الثاني 2020، تعرضت قرى مياسا وبرج قاص ومرعناز للقصف بسلاح الدوشكا والـ (بي كي سي) خلال فترة الليل، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

13 تشرين الثاني 2020، تعرضت قرى مرعناز وعين دقنة وبيلونية وشوارغة للقصف بـ 10 قذائف هاون، خلال فترة الليل، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

14 تشرين الثاني 2020، تعرضت قرى المالكية، قلعة شوارغة، مرعناز وعلقمية ومياسا وبرج قاص للقصف بـ 10 قذائف أوبيس و30 قذيفة هاون وسلاح الدوشكا.

15 تشرين الثاني 2020، تعرضت قرى مرعناز وعلقمية وسوغانكي وعين دقنة للقصف المتواصل، خلال الليل، بسلاح الدوشكا، فيما سقطت 10 قذائف هاون على قرية عين دقنة.

16 تشرين الثاني 2020، تعرضت قرى مياسا وبرج قاص وكوندي مزن للقصف المتواصل، خلال الليل، بسلاح الدوشكا، فيما حلّقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

17 تشرين الثاني 2020، تعرضت قرى كوندي مزن ومرعناز وعلقمية والمالكية لقصف متواصل بوساطة الدوشكا والطائرات المُسيّرة.

18 تشرين الثاني 2020، تعرضت قرى مرعناز والمالكية في ناحية شرا، وقرية كلوتة في ناحية شيراوا للقصف بسلاح الدوشكا، خلال فترة الليل، فيما سقطت 5 قذائف هاون على قرية كلوتة، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

19 تشرين الثاني 2020، تعرضت قرى بيلونية وعين دقنة ومرعناز للقصف خلال فترة الليل، وسقطت 10 قذائف هاون في قريتي بيلونية وعين دقنة في مقاطعة الشهباء.

20 تشرين الثاني 2020، تعرضت قرى مرعناز والمالكية وعين دقنة لقصف متواصل، خلال فترة الليل، بسلاح الدوشكا، فيما سقطت 10 قذائف على قرى مرعناز وعين دقنة، و20 قذيفة هاون على قرية مرعناز.

21 تشرين الثاني 2020، هاجم المرتزقة، خلال فترة الليل، خط قرية مرعناز، وقصفوا المنطقة بـ 40 قذيفة أوبيس.

22 تشرين الثاني 2020، تعرضت قرى مرعناز والمالكية وعلقمية للقصف خلال فترة الليل، حيث سقطت 15 قذيفة هاون على قرية علقمية، و20 قذيفة على قرية مرعناز، كما استُخدم سلاح الدوشكا وسط تحليق متواصل لطائرات الاستطلاع.

23 تشرين الثاني 2020، حلّقت طائرات الاستطلاع خلال فترة الليل في سماء المنطقة، فيما سقطت 20 قذيفة أوبيس في قرى المالكية وشوارغة، كما تعرضت قرية عين دقنة لقصف متواصل بسلاح الدوشكا.

24 تشرين الثاني 2020، تعرضت قرى كوندي مزن، عين دقنة ومرعناز للقصف خلال فترة الليل، وسقطت 14 قذيفة هاون في قرية كوندي مزن.

25 و26 تشرين الثاني 2020، تعرضت قرى مرعناز وعين دقنة، خلال فترة الليل، لقصف متواصل بسلاح الدوشكا.

27 تشرين الثاني 2020، تعرضت قرى صوغانكي والمالكية وتات ماراش وشوارغة للقصف، خلال فترة الليل، وسقطت 30 قذيفة أوبيس في قرية صوغانكي و20 قذيفة في قرية المالكية، إضافة إلى القصف بسلاح الدوشكا.

28 تشرين الثاني 2020، تعرضت قرى مرعناز والمالكية وشوارغة، إضافة إلى قرى تل مضيق وسموقية في الشهباء للقصف خلال فترة الليل، وسقطت 20 قذيفة أوبيس على قرية مرعناز والمالكية وشوارغة.

29 تشرين الثاني 2020، حلّقت طائرات الاستطلاع، خلال فترة الليل، في سماء قرى الشهباء وناحية شرا.

30 تشرين الثاني 2020 تعرضت قرى كوندي مزن والمالكية وشوارغة في ناحية شرا للقصف بسلاح الدوشكا، خلال فترة الليل، كما قصفت القوات الروسية نقاط المرتزقة بـ 40 قذيفة.

ANHA