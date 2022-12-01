حصيلة هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ليوم 30 تشرين الثاني 2022

أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان أصدرته اليوم، تفاصيل الهجمات الوحشية على شمال وشرق سوريا ليوم أمس الأربعاء 30 تشرين الثاني الجاري،

"دخل العدوان التركي على مناطق شمال وشرق يومه الثاني عشر، حيث يواصل الاحتلال قصف المناطق الآهلة بالسكان، مستهدفاً بذلك حياة المدنيين لدفعهم إلى التهجير.

تتمة حصيلة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022:

1– منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

تعرضت قريتا “أم الكيف، والطويلة” لقصف مدفعي ثقيل.

2 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

تعرضت قرى “جيسان، وكوران، وخراب بيسان” خمس مرات لقصف مدفعي ثقيل.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت قرى “الهوشان، والصليبي، وسارونج” لقصف بالمدفعية الثقيلة والهاون.

ج – عين عيسى:

استهدفت شرق البلدة، ثلاث مرات بالمدفعية الثقيلة.

د – منبج:

استهدفت قرى “تل الحمام، والمحسنلي، وجسر قره قوزاق”، 11 مرة بالقصف المدفعي.

حصيلة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022:

1 – مناطق عفرين والشهباء:

تعرضت كل من قرى “بينه/ إبين، آقيبه/ عقيبة، والشوارغه، ومرعناز، وطاط مراش، وصوغوناكه، وتنب، والعلقمية، والمالكية، وبرج القاص، ومياسه، وأم الحوش، وأم القرى، وسموقه، وحربل، وعين دقنه، وبيلونية، وشيخ عيسى، وسد الشهباء، وبلدة تل رفعت” 80 مرة لقصف بالمدفعية الثقيلة و6 مرات بقذائف الهاون.

2 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

تعرضت قرى “الطويلة، وتل اللبن، والكوزلية، وأم الخير” لقصف بالمدفعية الثقيلة.

ب – زركان:

تعرضت قرى “بوبي، والأسدية، ودادا عبدال، وعرب خان، والربيعات، وبلدة زركان”، 35 مرة لقصف بالمدفعية الثقيلة، وألحقت أضرار مادية بمنازل المدنيين في قرية “عرب خان”.

وردّت قواتنا على مصادر النيران بشكل مستمر.

3 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

تعرضت كل من قرى “جارقلي، وكوران، وخراب بيسان” مرتين لقصف بالمدفعية الثقيلة.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت قرى “العريضة، وبئر زنار، وكور حسن، والدبس، وخربة البقر، والجديدة، وصيدا، وكيتك، والصليبي، والطريق الدولي (M4)” لقصف بالهاون والمدفعية الثقيلة وأسلحة الدوشكا.

ج – عين عيسى:

تعرضت شرق البلدة وكذلك قرية “الحمام”، 4 مرات للقصف بالمدفعية الثقيلة.

د – منبج:

تعرضت قرية “قورت ويران” لقصف بقذائف الهاون.

4 – التروازية:

استهدف ريف بلدة “الكَنطري” لقصف بالمدفعية الثقيلة. وأسفر القصف عن استشهاد أحد مقاتلينا، وجرح آخر.

(ل م)