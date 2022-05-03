حصيلة هجمات الاحتلال التركي على إقليم عفرين خلال شهر نيسان

وحصيلة الهجمات التي شنّها الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين له خلال شهر نيسان هي كالتالي:

بتاريخ 01-04-2022، اُستهدفت قرى تنّب، مرعناز وتلّة ميّاسة بأسلحة الدوشكا والـ (BKC) ليلاً ونهاراً، كما حلّقت الطائرات المسيّرة والحربية في سماء المنطقة.

بتاريخ 02-04-2022، اُستهدفت قرى برج قاس، تلّة كلوتيه وقرية شيخ عيسى بأسلحة الدوشكا والـ (BKC) ليلاً ونهاراً.

بتاريخ 03-04-2022، تعرّضت قرى ناحية شيراوا والشهباء للهجمات ليلاً ونهاراً.

بتاريخ 04-04-2022، اُستهدفت قرى مرعناز، المالكية، شوارغة، صوغانكة وشيخ عيسى بالأسلحة الثقيلة (دوشكا، أوبيس، هاون) ليلاً ونهاراً. إذ سقطتت في المنطقة عشرة قذائف أوبيس وخمسة قذائف هاون. كما شهدت سماء المنطقة خلال فتراتٍ متفرقة تحليق الطائرات المسيّرة.

بتاريخ 05-04-2022، اُستهدفت قرى شوارغة، مرعناز، تات ماراش، ليلاً ونهاراً، إذ سقطت في المنطقة سبعة قذائف أوبيس واُستخداماً متقطّعاً لأسلحة الدوشكا.

بتاريخ 06-04-2022 اُستهدفت قرى عين دقنة، المالكية وشوارغة بأسلحة الدوشكا وقذائف الأوبيس ليلاً ونهاراً. وشهدت سماء المنطقة تحليقاً للطائرات المسيّرة.

بتاريخ 07-04-2022، اُستهدفت القرى التابعة لمقاطعة الشهباء وناحية شيراوا ليلاً ونهاراً.

بتاريخ 08-04-2022، هاجموا ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء ليلاً ونهاراً.

بتاريخ 09-04-2022، اُستهدفت قرى مرعناز، المالكية وشيخ عيسى بأسلحة الدوشكا والـ(BKC) ليلاً ونهاراً، كما حلّقت الطائرات المسيّرة والحربية في سماء المنطقة.

بتاريخ 10-04-2-2022، اُستهدفت قرى عين دقنة، مرعناز، المالكية، شوارغة، صوغانكة وميّاسة بأسلحة الدوشكا والـ (BKC)ليلاً ونهاراً، كما حلّقت الطائرات المسيّرة والحربية فوق سماء المنطقة.

بتاريخ 11-04-2022، اُستهدفت قرى المالكية، مرعناز، تنّب، بينه، صوغانكة، ميّاسة وبرج قاس بأسلحة الدوشكا الـ (BKC) ليلاً ونهاراً، كما اّستخدمت الأسلحة الفردية أحيانا، وحلّقت الطائرات المسيّرة فوق هذا الخط.

بتاريخ 12-04-2022، اُستهدفت قرى شوارغة، المالكية، مرعناز، منغ بأسلحة الدوشكا والـ (BKC) ليلاً ونهاراً وسقطت في المنطقة قذيفتين حراريتين. واستخداماً متقّطعاً للأسلحةً الفردية.

بتاريخ 13-04-2022 اُستهدفت قرى تنّب، مرعناز، المالكية، شوارغة وعين دقنة بأسلحة الدوشكا والـ (BKC) ليلاً ونهاراً. وحلّقت الطائرات الحربية والمسيّرة في سماء المنطقة عدّة مراتٍ.

بتاريخ 14-04-2022، اُستهدفت قرى منغ، بيلونية، مرعناز، المالكية، شوارغة، تنّب، بينه بأسلحة الدوشكا، الأوبيس، الهاون ليلاً ونهاراً. إذ سقطت في المنطقة 27 قذيفة أوبيس، 15 قذيفة هاون، إضافة لهجماتٍ متقطّعةٍ بالأسلحة الفردية.

بتاريخ 15-04-2022، اُستهدفت قرى عين دقنة، بيلونية، شيخ عيسى، مرعناز والمالكية بأسلحة الدوشكا، وقذائف الأبيس والهاون ليلاً ونهاراً. إذ سقطت في المنطقة 15 قذيفة أوبيس، و10 قذائف هاون، أضافةً لاستخدام أسحلةٍ فردية أحياناً.

بتاريخ 16-04-2022، اُستهدفت قرى مرعناز، المالكية، شوارغة، بيلونية وشيخ عيسى بأسلحة الدوشكا والـ (BKC) ليلاً ونهاراً. واُستخدمت أيضاً أسلحةً فردية. وشهدت سماء المنطقة تحليقاً للطائرات الحربية والمسيرة.

بتاريخ 17-04-2022، اُستهدفت قرى مرعناز، المالكية، شوارغة، بيلونية، شيخ عيسى بأسحلة الدوشكا والـ (BKC) ليلاً ونهاراً. كما اُستخدمت الأسلحة الفردية بشكلٍ متقطّع. وشهدت سماء المنطقة تحليقاً للطائرات الحربية والمسيّرة.

بتاريخ 18-04-2022، اُستهدفت قرى تنّب، مرعناز، شوارغة بأسحلة الدوشكا والـ (BKC) ليلاً ونهاراً. واُستخدمت الأسلحة الفردية عدّة مرات. وشهدت سماء المنطقة تحليقاً للطائرات الحربية والمسيّرة.

بتاريخ 19-04-2022، قُصفت قرى مرعناز، المالكية، شوارغة، تنّب، شيخ عيسى، عين دقنة بأسلحة الدوشكا والـ (BKC) وقذائف الأوبيس والهاون ليلاً ونهاراً. إذ سقطت في المنطقة 20 قذيفة أوبيس، 15 قذيفة هاون. وشهد هذا الخط تحليقاً متقطّعاً للطائرات الحربية والمسيّرة.

بتاريخ 20-04-2022، اُستهدفت قرى المالكية، مرعناز، شوارغة، تنّب، عين دقنة وشيخ عيسى بأسلحة الدوشكا، وقذائف الأوبيس والهاون ليلاً ونهاراً. إذ سقطت في المنطقة 15 قذيفة أوبيس و20 قذيفة هاون. وشهدت سماء ناحية شيراوا تحليقاً للطائرات الحربية.

بتاريخ 21-04-2022، اُستهدفت قرى مرعناز، المالكية، تنّب، شوارغة، شيخ عيسى بأسلحة الدوشكا ليلاً ونهاراً. كما اُستخدمت أسلحةٌ فردية.

بتاريخ 22-04-2022، اُستهدفت قرى مرعناز، المالكية، شوارغة، عين دقنة، تنّب، شيخ عيسى بأسلحة الدوشكا قذائف الأوبيس والهاون ليلاً ونهاراً. كما شهدت سماء المنطقة تحليقاً للطائرات الحربية والمسيّرة. وسقطت في المنطقة 250 قذيفة أوبيس، و45 قذيفة هاون.

بتاريخ 23-04-2022، اُستهدفت قرى مرعناز، المالكية، شوارغة، تات ماراش، تنّب، بينه، الزيارة، عقيبة، صوغانكة، عين دقنة ومنغ بقذائف الأوبيس والهاون وأسلحة الدوشكا ليلاً ونهاراً. إذ سقطت في المنطقة 378 قذيفة أوبيس، 25 قذيفة هاون. كما شهدت سماء المنطقة تحليقاً للطائرات الحربية والمسيّرة.

بتاريخ 24-04-2022، اُستهدفت قرى عين دقنة، شيخ عيسى، مرعناز، المالكية، شوارغة، صوغانكة بالأسلحة الثقيلة (دوشكا، هاون، أوبيس والـ (BKC) ليلاً ونهاراً. كما شهدت سماء المنطقة تحليقاً للطائرات الحربية والمسيّرة. وسقطت في المنطقة 189 قذيفة أوبيس و78 قذيفة هاون.

بتاريخ 25-04-2022، اُستهدفت قرى بينه، المالكية، مرعناز، تنّب، عين دقنة، شيخ عيسى، تل رفعت، سموقة، سد الشهباء بقذائف الأوبيس والهاون وأسلحة الدوشكا ليلاً ونهاراً. وشهدت سماء المنطقة تحليقاً للطائرات الحربية والمسيرة. كما سقط في المنطقة 245 قذيفة أوبيس و45 قذيفة هاون.

بتاريخ 26-04-2022، اُستهدفت قرى مرعناز، المالكية، شوارغة، عين دقنة، بينه بأسلحة الدوشكا والـ (BKC) ليلاً ونهاراً. كما حلّقت الطائرات الحربية والمسيّرة فوق هذا الخط.

بتاريخ 27-04-2022، اُستهدفت قرى مرعناز، شوارغة، العلقمية، عين دقنة، بيلونية، شيخ عيسى بقذائف الأوبيس والهاون وأسلحة الدوشكا والـ (BKC) ليلاً ونهاراً. إذ سقطت في المنطقة 45 قذيفة هاون و178 قذيفة أوبيس. كما شهدت سماء المنطقة تحليقاً للطائرات الحربية والمسيرة.

بتاريخ 28-04-2022، قُصف سد الشهباء، مرعناز، المالكية، العلقمية، شوارغة بقذائف الأوبيس والهاون وأسلحة الدوشكا ليلاً ونهاراً. إذ سقط في المنطقة 79 قذيفة هاون، 95 قذيفة أوبيس. كما شهدت سماء المنطقة تحليقاً للطائرات الحربية والمسيّرة.

بتاريخ 29-04-2022، اُستهدفت قرى بيلونية، تل رفعت، شيخ عيسى، مرعناز، المالكية، شوارغة، تات ماراش، بينه، عقيبة، صوغانكة بقذائف الأوبيس والهاون، وأسلحة الدوشكا والـ (BKC) ليلاً ونهاراً. وشهدت سماء المنطقة تحليقاً للطائرات الحربية والمسيرة. وسقطت في القرى السابقة 98 قذيفة هاون و189 قذيفة أوبيس. كما شهدت المنطقة استخداماً متقطّعاً لأسلحة الدوشكا والـ (BKC).

بتاريخ 30-04-2022، اُستهدفت قرى مرعناز، المالكية، شوارغة، تات ماراش، تنّب، العلقمية بقذائف الأوبيس والهاون وأسلحة الدوشكا. كما شهدت سماء خط شيراوا والشهباء تحليقاً متقطّعاً للطائرات الحربية والمسيّرة. وسقطت في المنطقة 289 قذيفة أوبيس و187 قذيفة هاون.