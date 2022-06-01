حصيلة هجمات الاحتلال عل تل تمر خلال شهر أيار

لا يمر يوم دون هجمات من قبل الدولة التركية المحتلة على مناطق شمال وشرق سوريا. تستهدف الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعين لها أراضي روج آفا بشكل مستمر منذ عام ٢٠١١ . إن موقف الأطراف الدولية والمصالح المحلية تدفع الدولة التركية والمرتزقة التابعين لها إلى ارتكاب المزيد من الجرائم وخاصة في مناطق شمال وشرق سوريا المحررة من تنظيم داعش وجبهة النصرة.

وفي هذه المرحلة تريد الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعين لها وبالتهديدات المستمرة شن هجوم شامل على مناطق شمال شرق سوريا. بالطبع هذه المخططات ليست جديدة. الدولة التركية تستهدف مناطق شمال شرق سوريا يومياً بالصواريخ، ومدافع الهاون والطائرات الحربية. وخاصة هجماتها على كوباني، عين عيسى، الشهباء تهدف إلى شن هجوم احتلالي جديد.

ورغم جميع الاتفاقيات الدولية فإن الدولة التركية المحتلة ومثلما نفذت التغيير الديمغرافي في عفرين وكري سبي وسري كانيه تقوم الدولة التركية المحتلة وبنفس الفكر الاحتلالي باستهداف مدينة تل تمر وقراها وأيضاً الأماكن الأثرية والمساجد والكنائس ومنازل المواطنين. ونتيجة الهجمات المستمرة تكون حياة الأهالي وممتلكاتهم في خطر دائم.

إن الدولة التركية المحتلة والتي تستغل صمت القوى الدولية، ترتكب الجرائم بحق مكونات المنطقة.

إن هدف الدولة التركية استهداف منازل وممتلكات المواطنين الكرد، والعرب، والسريان والآشور. الذين يعيشون في تل تمر. ودفع المواطنين إلى النزوح. وترك أراضيهم مما يسهل عليها السيطرة على طريق M-4

وبهذا الشكل تزداد الهجمات على المنطقة منذ بداية أيار.

أعدت وكالتنا هذه الحصيلة حول هجمات الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعين لها خلال شهر أيار ٢٠٢٢ .

الهجمات التي حصلت على قرى تل تمر: حوالي ٥٠٠ قذيفة ثقيلة وصواريخ.

تم استهداف ١٧ قرية تقع شرق، شمال وغرب تل تمر. أدت الهجمات إلى تدمير منازل الأهالي ومبان سكنية عدة. تم استهداف كل من قرى الكوزالية القبيش فوقاني وتحتاني. على طريق M-4 والواقعة جنوب وغرب تل تمر. قرى تل جوما تل كفجين واشوريان، قرى تل طويلة والطولية وأم الكيف، وسوكار الأحمر، على طريق زركان والواقعة شمال تل تمر، قرية الدردارا، كورين قراجاني، شيخ علي.

تم استهداف مركز الكهرباء ومحيط نقطة عسكرية روسية .

تم قصف قرية تل شنان الآشورية وتدمير مبان سكنية.

ونتيجة القصف بالقرب من قصر توما يالدا احترقت حقول الأهالي.

وفي هجوم قرية تل جوما والاخبيش أصيب المقاتل في صفوف المجلس العسكري السرياني، اندراي والمقاتل في مجلس حماية الخابور قادوس تل تمر. كما جرح أيضاً ٣ فلاحين هم كل من خليل حمد و تركي التوخمي وأيمن علي أحمد. وجرحت امرأة أخرى لم يتم التعرف على اسمها.

نتيجة هجمات الاحتلال تضررت القرى التي يقطنها المدنيون.

وفي هجمات قرية تل طويل السريانية تم تدمير العديد من الكنائس.

وفي هجوم قرية دردارا دمرت العديد من المباني السكنية بالإضافة إلى مسجد.

ANHA