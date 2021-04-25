حصيلة ضحايا حريق المستشفى العراقي ترتفع وإحالة مسؤولين إلى التحقيق

وقُتل 82 شخصاً، على الأقل، وأُصيب 110 آخرون جراء اندلاع حريق في مستشفى مخصص لعلاج مرضى كوفيد-19 في العاصمة العراقية بغداد، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وذكرت تقارير أن انفجار أسطوانة أكسجين في قسم العناية الفائقة، الذي يرقد فيه المرضى الموصولون بأجهزة التنفس وغير القادرين على الحركة، هو ما أدى إلى اندلاع الحريق.

وأفاد مسؤولون في خدمة الطوارئ بأن كثيرين ماتوا في مستشفى ابن الخطيب بسبب فصلهم عن مصدر الأكسجين، بينما اختنق آخرون بسبب الدخان.

وراح الناس يبحثون عن أقاربهم في أجنحة المستشفى المتفحمة. وقال شخص إن الناس كانوا يقفزون من النوافذ للهرب من ألسنة النيران.

وأثار الحريق غضباً شعبياً، وطالب كثيرون باستقالة وزير الصحة.

وردّ الكاظمي بالدعوة إلى "تحقيق فوري مع المسؤولين في الوزارة"، وطالب بإرسال "مدير المستشفى ورئيس الأمن وفريق الصيانة الفنية إلى المحققين وعدم الإفراج عنهم إلا بعد إحضار المذنبين إلى المحاكمة".

وأوقف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الصحة، حسن التميمي، عن العمل وأحاله للتحقيق، بعد اندلاع حريق دام في مستشفى بالعاصمة بغداد، بحسب بيان حكومي.

(ي ح)