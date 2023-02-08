حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا آخذة بالارتفاع.. والأهالي غاضبون

عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة مرعش في باكور كردستان في 6 شباط الجاري بقوّة 7.7 و7.6 آخذ بالارتفاع.

بعد الزلزال الذي تسبّب بانهيار الأبنية وخسائر بشريّة كبيرة في المدن المجاورة لها في باكور كردستان ومدن سوريا، ومناطق شمال وشرق سوريا؛ ظهرت مشاهد أليمة للغاية.

في هذا السياق، تتصرّف سلطة دولة الاحتلال التركي بإهمال كما هو حالها الدائم، لذلك لا يزال هناك آلاف الأشخاص تحت الأنقاض، فيما تواصل المؤسسات المدنيّة أعمال البحث مع الأهالي بإمكانياتها المتاحة.

وبحسب الأنباء الواردة، هناك مناطق عديدة لم يتمّ البحث في أنقاضها حتّى الآن، ولهذا فإنّ عدد الضحايا آخذٌ في الازدياد.

بحسب إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا (أفاد)، فإن 6 آلاف و234 شخصاً فقدوا حياتهم، وأصيب 37 ألفاً و11 شخصاً.

إلّا أنّ المصادر المحليّة تقول إنّ عدد الضحايا أعلى من هذا بكثير وحجم الأضرار أكبر، ولا تزال العديد من المناطق بانتظار المساعدة.

(ر)