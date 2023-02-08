حصيلة ضحايا الزلزال في باكور وتركيا ترتفع إلى 8 آلاف و574 شخصاً

وتأخذ حصيلة الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب في مرعش بباكور كردستان، في الارتفاع.

وكشفت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (أفاد) أن عدد الضحايا في باكور وتركيا ارتفع إلى 8 آلاف و574 شخصاً فقدوا حياتهم، و 49 ألفاً و133 مصاباً، إلّا أنّ المصادر المحليّة تقول إنّ العدد أكثر من ذلك بكثير.

ووفقاً لـ (أفاد)، فإن حصيلة المباني المنهارة في المدن والمناطق المتأثرة بالزلزال، تبلغ 6 آلاف و 744 مبنى.

فيما تؤكد أن المصادر المحلية أن العديد من المناطق لا تزال بانتظار المساعدة، وآلاف الأشخاص لا زالوا تحت الأنقاض، فيما تتصرف سلطات حكومة العدالة والتنمية بإهمال.

بينما تواصل المؤسسات المدنيّة أعمال البحث مع الأهالي بإمكانياتها المتاحة.

(س ر)