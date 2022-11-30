حصيلة اليوم التاسع من الهجوم التركي الهمجي على شمال وشرق سوريا

تفاصيل الهجمات الوحشية على شمال وشرق سوريا ليوم أمس الثلاثاء 29 تشرين الثاني الجاري، جاءت، اليوم، في بيان للمركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في البيان "يواصل العدوان التركي هجماته الوحشية على مناطق شمال وشرق سوريا، مستهدفاً حياة أكثر من خمسة ملايين شخص من السكان الأصليين إضافة إلى مئات الآلاف من مهجري المناطق السورية الأخرى، حيث دخل العدوان التركي الأخير يومه العاشر وألحق أضراراً واسعة بمزارع السكان وممتلكاتهم إضافة إلى الاستهداف المباشر للبنية التحتية.

وفيما يلي تتمة حصيلة هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطقنا في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وكذلك حصيلة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني:

تتمة حصيلة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022:

1 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

استهدفت قرية “الكوزلية” ست مرات من قبل المدفعية الثقيلة، وألحق أضراراً مادية كبيرة بمنازل المدنيين.

2 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

تعرضت قرى “جيسان، الزيارة، زور مغار، جارقلي، بلدة شيوخ، كانيا كُردا، وتلة مستنور” إلى /5/ مرات قصف بقذائف الهاون، ومرتين بالمدفعية الثقيلة.

ج – كري سبي/ تل أبيض:

تعرضت كل من قرى “الصليبية، قزعلي، الجديدة، معلق، وصيدا” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة والهاون.

د – منبج:

تعرضت قريتا “عون الدادات، وتل الحمام” مرتين إلى قصف بقذائف الهاون.

حصيلة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022:

1 – منطقة عفرين والشهباء:

استهدفت قرى “مياسه، بينه/ إبين، صوغوناكه، الشوارغه، تنب، طاط مراش، مرعناز، علقمية، إرشادية، زيوان، عين دقنه، بيلونية، شيخ عيسى، كشتعار، سد الشهباء، وبلدة تل رفعت” بـ/63/ مرة بالقصف المدفعي الثقيل، و/11/ مرة بقذائف الهاون، ومرتين اثنتين بالدبابات، وأسفر القصف إلى إصابة مدنيين في قرية “صوغوناكه”.

2 – منطقة الجزيرة:

أ – تل تمر:

استهدفت قرى “الكوزلية، أم الكيف، الطويلة، وتل اللبن” إلى قصف بالمدفعية الثقيلة والهاون.

اجتمع مرتزقة الاحتلال في قرية “الدبسة”، وحاولوا شن هجوم على مناطقنا. أحبطت المحاولة من قبل قوات مجلس تل تمر العسكري، وبنتيجتها جرح اثنان من المرتزقة.

2 – زركان:

استهدفت قرى “بوبي، الأسدية، ومحرمله” بـ /60/ مرة بقذائف الهاون، كذلك استهدفت بأسلحة الدوشكا أيضاً.

ردت قواتنا بشكل مستمر على مصدر تلك النيران والهجمات.

3 – منطقة الفرات:

أ – كوباني:

استهدفت قرى “جارقلي، زور مغار، خراب عطو، الزيارة، خراب بيسان، كوران، وبلدة الشيوخ” إلى /5/ مرات قصف بقذائف الهاون، و/12/ مرة بالمدفعية الثقيلة، ومرة واحدة استهدفت بالدبابات، كذلك تم استهدافها بأسلحة الدوشكا أيضاً.

ب – كري سبي/ تل أبيض:

استهدفت قرى “الجديدة، العريضة، قزعلي، خربة نايف، أبو صرة، إبراهيم كردو، الدبس، وزنوبيا” إلى قصف بالهاون والمدفعية الثقيلة.

ج – منبج:

استهدفت قرى “الهوشرية، عون الدادات، والمحسنلي” مرتين إلى قصف بقذائف الهاون، ومرة واحدة إلى قصف مدفعي ثقيل.

4 – التروازية:

استهدف ريف بلدة “الأويمر” مرتين إلى قصف بالمدفعية الثقيلة.

(م)