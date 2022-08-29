أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، يوم أمس، بياناً كشف فيه حصيلة اليوم الرابع من المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن"، جاء فيه:

"تمكنت قواتنا خلال اليوم الرابع لعملية الإنسانية والأمن في مرحلتها الثانية من إنهاء عمليات التمشيط والتفتيش الدقيق في الفيز الثاني، إضافة لتوقيف 12 شخصاً مشتبهاً بهم، اعترف 5 منهم بانتمائهم لتنظيم داعش، وما زال التحقيق مستمراً مع باقي الموقوفين.

كما بلغ عدد الخيم التي تم إزالتها خلال اليوم الرابع من العملية، 37 خيمة كان يستعملها مرتزقة داعش كأماكن تدريب خاصة بهم، ومحاكم شرعية للتعذيب والقتل".

(ف)

ANHA