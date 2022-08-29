حصيلة اليوم الرابع لحملة "الإنسانية والأمن".. قوى الأمن: القبض على 12 مشتبهاً بانتمائه لداعش

كشفت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، حصيلة اليوم الرابع من المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" وأكدت إلقاء القبض على 12 مشتبهاً بانتمائه لخلايا مرتزقة داعش وإزالة 37 خيمة كان يستعملها المرتزقة لنشر فكرهم المتطرف.
خبر 2022-08-29T08:28:00 مركز الأخبار

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، يوم أمس، بياناً كشف فيه حصيلة اليوم الرابع من المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن"، جاء فيه:

"تمكنت قواتنا خلال اليوم الرابع لعملية الإنسانية والأمن في مرحلتها الثانية من إنهاء عمليات التمشيط والتفتيش الدقيق في الفيز الثاني، إضافة لتوقيف 12 شخصاً مشتبهاً بهم، اعترف 5 منهم بانتمائهم لتنظيم داعش، وما زال التحقيق مستمراً مع باقي الموقوفين.

كما بلغ عدد الخيم التي تم إزالتها خلال اليوم الرابع من العملية، 37 خيمة كان يستعملها مرتزقة داعش كأماكن تدريب خاصة بهم، ومحاكم شرعية للتعذيب والقتل".

(ف)

ANHA

 


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