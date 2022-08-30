أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف فيه حصيلة اليوم الخامس لحملة "الإنسانية والأمن" في مرحلتها الثانية.

جاء في نص البيان:

"تمكنت قواتنا خلال اليوم الخامس لعملية الإنسانية والأمن، في مرحلتها الثانية، من توقيف 23 شخصاً مشتبهاً بانتمائهم لتنظيم داعش، والتحقيق معهم مستمر.

كما بلغ عدد الخيم التي تمت إزالتها 23 خيمة، كان يستعملها مرتزقة داعش كأماكن دورات ومحاكم.

إضافة إلى العثور على أنفاق يستخدمها عناصر خلايا داعش الإرهابي للتخفي.

وضبطت قواتنا حاسوب محمول و 8 هواتف نقالة وجهاز لوحي (تاب) مخبأة بطرق مختلفة بين الخيم".