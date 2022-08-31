أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، اليوم بياناً، كشف فيه حصيلة اليوم السادس من المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن"، جاء فيها:

"تمكنت قواتنا خلال اليوم السادس لعملية الإنسانية و الأمن، في مرحلتها الثانية، من توقيف 15 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش.

كما بلغ عدد الخيم التي تمت إزالتها ثلاثة خيم.

إضافة إلى العثور على ثلاث خنادق يستخدمها عناصر خلايا داعش الإرهابي للتخفي، إضافةً إلى علبة ذخيرة سلاح من نوع M-16 وحقيبتين عسكريتين وعدد من أدوات التعذيب والقتل.

وضبطت قواتنا العديد من الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية (تاب) مخبأة بطرق مختلفة تحت الأرض".

(ف)