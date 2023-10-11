حصيلة الحرب بين حماس وإسرائيل وصلت قرابة الـ 10آلاف قتيل وجريح

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم جوناثان كونريكوس إن 1200 إسرائيلي قُتلوا نتيجة عملية حماس، مضيفاً أن العملية خلّفت أكثر من 2700 جريح في الجانب الإسرائيلي.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة عن مقتل 950 شخصاً وإصابة 5000 آخرين بجراح مختلفة، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وفي الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن حاملة الطائرات الأميركية التي أُرسلت إلى الشرق الأوسط يجب أن تمنع أطرافاً أخرى من توسيع التصعيد حول إسرائيل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والأردن في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الأول الجاري، ويجتمع مع كبار المسؤولين.

وفي السياق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس، أنه أُطلقت قذائف صاروخية من سوريا باتجاه إسرائيل، حيث قال المرصد السوري، بأن فصائل فلسطينية عاملة مع حزب الله اللبناني، هي التي أطلقت قذائف هاون من الأراضي السورية باتجاه الجولان السوري المحتل، تزامناً مع استنفار ورفع الجاهزية القتالية لقوات دمشق في المنطقة.

ومن جهته، حذر زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي أمس من أنه في حال "تدخلت الولايات المتحدة في الحرب الدائرة في قطاع غزة بشكل مباشر، فإن الحركة سترد بإطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ وستتخذ خيارات عسكرية أخرى".

(م ش)