حصيلة الهجوم على قوات حكومة دمشق في حمص

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة دمشق في حصيلة غير نهائية، عن ارتفاع أعداد ضحايا قوات دمشق نتيجة الاعتداء الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص إلى 89 قتيلاً منهم 31 من النساء و5 أطفال.

وأشارت الوزارة في إعلانها على قناتها الرسمية في تلغرام إلى أن عدد الإصابات بلغ 277 إصابة.

واستهدف أمس انفجار عنيف تجمّعات بشرية بعد دقائق من انتهاء حفل تخريج طلاب ضباط وذويهم، تزامناً مع تحليق طائرات مسيّرة، حيث تم نقلهم إلى المشفى العسكري في حمص، ومشفى الباسل، ومشفى النهضة، ومشفى الأهلية، وسط معلومات عن مفارقة بعضهم للحياة متأثرين بجراحهم.

وأعلنت حكومة دمشق الحداد العام لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم على الضحايا الذين ارتقوا جراء الاعتداء الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص ظهر أمس.

وبعد الهجوم، قالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة دمشق في بيان إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً".

وعقب الهجوم على حمص، قصفت قوات دمشق وبشكل كثيف أطراف مدينة إدلب وبلدات بنش وسرمين وأريحا والنيرب بريف إدلب، حيث أسفر هذا القصف، حسب المرصد السوري، عن 8 قتلى و30 جريحاً.

فيما تحدثت وسائل إعلام مقربة من مرتزقة الاحتلال التركي، بمقتل 14 شخصاً وإصابة 64 آخرين.

(م ش)