حسو: على الكرد الإدراك أن تركيا تهدف لإبادتهم

ويحضر فعاليات منتدى الحوار المنظم من قبل المؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا، معظم الأحزاب الكردية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، بالإضافة للتنظيمات الاجتماعية والمدنية والنسائية والشبابية، ورجال الدين والشخصيات الوطنية، ووجهاء العشائر الكردية، ومجلس الأعيان.

وانطلقت فعاليات المنتدى الحواري (بالوحدة القومية ندحر الاحتلال، ونسد الطريق أمام الاقتتال الداخلي)، بكلمة عضو الهيئة التنفيذية للمؤتمر القومي الكردستاني أكرم حسو الذي رحب في البداية بالحضور، وأوضح أن الهدف من هذا المنتدى هو الوصول إلى رؤى مشتركة من أجل مواجهة المخاطر المحدقة بالشعب الكردي.

وأوضح أكرم حسو أن المؤتمر القومي الكردستاني ومنذ تأسيسه عام 1999 وإلى يومنا الراهن يرى أن كردستان جزء لا يتجزأ، ويهدف إلى توحيد صفوف والشعب الكردي في كافة أجزاءه، ونوه إلى أن دولة الاحتلال التركي الآن تستهدف وجود الشعب الكردي، وتشن الآن الهجمات على باشور كردستان بهدف الاحتلال.

وأكد حسو أن أبناء الشعب الكردي يتصدون لهذه الهجمات، وقواتهم المتمثلة بوحدات حماية الشعب وقوات الدفاع الشعبي والبيشمركة التي تدافع عن الوجود الكردي، ويجب دعم هذه المقاومة بكافة الطرق والسبل.

ونوه حسو إلى أن دولة الاحتلال التركي تمر بمرحلة صعبة وتتعرض لانكسارات جمة، والآن تحاول عقد اجتماع جديد من اجتماعات الآستانا والهدف الأساس هو منع فتح معبر تل كوجر الحدودي، لذلك على الشعب الكردي الإدراك جيداً أن تركيا تهدف لإبادتنا.

وأوضح حسو أنه ومن المقرر أن يخرج الحضور بتوصيات سيتم عرضها على القوى الكردية والكردستانية في باشور كردستان.

بعدها انطلقت فعاليات المحور الأول ويتضمن مخاطر الاحتلال التركي على كردستان تاريخياً، ويلقيها المحاضران الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي السوري P.D.K.S جمال شيخ باقي والعضوة الإدارية في الهيئة التنفيذية في المؤتمر القومي الكردستاني- روج آفا عبير حصاف.

ANHA