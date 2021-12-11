حسو إبراهيم: هجمات تركيا على شنكال جرائم حرب والمجتمع الدولي متخاذل تجاه قضية المجتمع الإيزيدي

تعرض مبنى مجلس الشعب في ناحية خانصور في شنكال، مساء اليوم، لهجوم من قبل طائرات الاحتلال التركي ما ألحق أضراراً مادية كبيرة به.

وتعقيباً على الهجوم العدائي، قال نائب الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة الذاتية لشنكال حسو إبراهيم لوكالتنا، إن تركيا في هجماتها على المدنيين في شنكال ترتكب جرائم حرب أمام أنظار المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تدعي حمايتها لحقوق جميع الشعوب والأمم.

حسو أكد أن المبنى الذي تم استهدافه مبنى مدني، ويعتبر مقراً لمجلس الشعب لأهالي خانصور لتقديم الخدمات لهم وحل مشاكلهم.

وأضاف حسو : في شنكال نتعرض لهجمات متتالية من قبل تركيا، قبل يومين استهدفوا سيارة الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية لشنكال مروان بدل ومعه طفليه، أين منظمات حقوق الطفل والإنسان من استهداف الأطفال، لماذا تصمت تجاه ما يحدث بحق شنكال وأهلها".

وتابع أيضاً: بالتأكيد هناك من يتعاون مع تركيا في هجماتها، ولو أنها لم تأخذ الضوء الأخضر منهم لما تجرأت وقصفت شنكال بشكل مستمر"، وأكمل: "المجتمع الدولي متخاذل مع قضية المجتمع الإيزيدي الذي يطالب بحقوقه وإدارته الذاتية".

السيادة العراقية منهارة

حسو إبراهيم وتنديداً بصمت الحكومة العراقية حيال ما تتعرض له شنكال من هجمات أردف قائلاً " السيادة في العراق منهارة، ونؤكد أن الحكومة العراقية شريكة مع تركيا في ارتكاب الجرائم بحق شنكال وتنسق معها في الهجمات".

(ك)