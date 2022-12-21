حسن محمد علي: منفتحون على الحوار والتفاهم مع جميع السوريين لحل أزمة البلاد

نظم مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، ندوة حوارية تحت عنوان "الاعتداءات التركية وتأثيرها على مسار الحل السياسي السوري"، لشرح الأوضاع السياسية الأخيرة مع النخب والجماهير، ووضعهم في صورة الأوضاع والمجريات التي تحدث في المنطقة، وإمكانيات إيجاد حلول للأزمة السورية وذلك في حديقة القراءة بمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وحضر الندوة أعضاء الأحزاب السياسية في مدينة الحسكة، ووجهاء في مجلس الأعيان ومثقفون وكتّاب، وأعضاء منظمات المجتمع المدني والمجالس المدنية في الإدارة الذاتية.

وبدأت الندوة الحوارية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدث عضو الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية حسن محمد علي، عن هجمات الاحتلال التركي الأخيرة على شمال وشرق سوريا، وأكد أن هجمات دولة الاحتلال التركي الأخيرة واستهدافها للبنى التحتية والمدراس والمرافق العامة هدفها تحقيق أطماعها الاستعمارية".

مؤكداً أن "دولة الاحتلال التركي تخلق الذرائع والحجج لشن هجماتها على شمال وشرق سوريا، فهي تحاول تحقيق مشروعها بأي ثمن".

واختتمت الندوة الحوارية، بالنقاش حول كيفية التصدي لهجمات الاحتلال التركي وضرورة توعية المجتمع حول سياسات دولة الاحتلال التركي عبر عقد الندوات الحوارية والاجتماعات الجماهيرية.

(ن م/ م ح)

ANHA