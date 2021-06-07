حسن كوجر: حبس مياه الفرات إحدى خطط تركيا للتغيير الديمغرافي في المنطقة

تستمر دولة الاحتلال التركي بحبس مياه نهر الفرات الذي يعتبر الشريان الذي يعتمد عليه أهالي مناطق شمال وشرق سوريا في الدخل المعيشي وقد أدى انخفاض منسوب مياه نهر الفرات إلى إلحاق ضرر كبير بالأراضي الزراعية وانقطاع الكهرباء، الأمر الذي أثّر سلبًا على القطاع الصناعي، وبالتالي على سبل المعيشة بالنسبة لأبناء سوريا ومناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

وحول هذا الموضوع التقت وكالتنا بنائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسن كوجر الذي استهل حديثه بالقول: "سياسة الدولة التركية معروفة منذ اندلاع الأزمة السورية إلى الآن وهي سياسة تخريب وهدم البنية التحتية السورية ودعم الجماعات المسلحة من أجل كسر إرادة الشعب السوري".

وأضاف: "حبس المياه ليس الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي، بل إنها تسرق خيرات الشعب السوري، وساهمت بانحراف مسار الثورة السورية عبر دعمها الفصائل الإرهابية المسلحة".

وأشار كوجر إلى أن حبس مياه الفرات مرتبط ارتباطاً مباشرًا بسياسة التغيير الديمغرافي التي تنتهجها تركيا وتطبقها حالياً في المناطق المحتلة وفي مقدمتها عفرين، وأضاف: "مناطق شمال وشرق سوريا مناطق زراعية وحبس مياه الفرات هدفه تجويع الشعب وتهجيره منها".

وبّين أن "نجاح الإدارة الذاتية في هذه المناطق لا يتناسب مع سياسة دولة الاحتلال التركي مما دفعها إلى انتهاج سياسة التجويع بحق شعوب المنطقة عبر حبس مياه نهر الفرات لتحقيق هدفها ألا وهو إفشال مشروع الإدارة الذاتية".

وأوضح كوجر أن دولة الاحتلال التركي سعت جاهدة وبشتى الوسائل إلى إفشال الإدارة الذاتية، من ضمنها سياسة التجويع إذ تقطع بين الحين والآخر المياه عن الحسكة وتحبس مياه الفرات الذي يغذي مناطق شمال وشرق سوريا بشكل كامل.

مؤكدًا أن حبس مياه الفرات يؤثر سلبًا على حياة الأهالي بشكل عام في سوريا وبشكل خاص في مناطق شمال وشرق سوريا لأن أهلها يعتمدون بشكل عام على الزراعة في معيشتهم.

وبيّن كوجر أن دولة الاحتلال التركي لا تلتزم بالاتفاقات الدولية التي أبرمت بينها وبين سوريا والعراق حول كمية المياه الواردة إلى سوريا والعراق، وأضاف: "هذا الأمر ينذر بكارثة إنسانية قد تحدث إذا استمرت تركيا باستخدام المياه كسلاح ضغط على هذه المنطقة".

واختتم كوجر حديثه بالقول: "نحن نناشد المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للتدخل السريع وحل هذه المشكلة التي تهدد حياة الملايين من أهالي مناطق شمال وشرق سوريا".

والجدير بالذكر أن نسبة مياه الفرات انخفضت إلى 185 متراً مكعباً في الثانية بحسب تصريح لمحمد طربوش من إدارة السدود في شمال وشرق سوريا، في الـ 16 من أيار المنصرم، وبذلك يسجل نهر الفرات أكبر نسبة انخفاض في تاريخه.

(س ر)

ANHA