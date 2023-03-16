حسن كوجر: الصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال في عفرين استمرار للمؤامرة ضد سوريا

جاء حديث نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسن كوجر خلال انضمامه عبر تطبيق الزوم إلى الندوة الحوارية التي نظمها اليوم، مكتب العلاقات لمجلس سوريا الديمقراطية مركز عفرين والشهباء، تحت عنوان "في الذكرى الخامسة لاحتلال عفرين وغياب الأفق السياسية".

وأثنى حسن كوجر في بداية حديثه على مقاومة أهالي مقاطعة عفرين في مقاطعة الشهباء في المخيمات والبيوت شبه المدمرة، وقال: "تصادف الأيام القليلة القادمة ذكرى احتلال مقاطعة عفرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وتهجير أهلها إلى مقاطعة الشهباء، الذين اتخذوا من المخيمات والبيوت شبه المدمرة منبراً للمقاومة ضد مخططات الاحتلال التركي".

وأكد أن "المؤامرة التي حيكت ضد مقاطعة عفرين امتداد للمؤامرة القذرة ضد سوريا، والسياسات التي تسارعت أمام مرأى العالم توكد أن لهم يداً فيما ارتكب من جرائم وانتهاكات بحق الأطفال والنساء وطبيعة مقاطعة عفرين".

وتابع: "مع مرور خمسة أعوام من الاحتلال يستمر الاحتلال عبر مرتزقته بخطف المواطنين وقتلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وتخريب طبيعة المقاطعة، واليوم صمت المنظمات والدول التي تدعي الإنسانية، يؤكد لنا أن هذه الجرائم ترتكب بأمر منها وهي شريكة فيها".

وأشار "الصمت الدولي حيال هذه الجرائم التي ارتقت إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، فتح الطريق أمام الاحتلال التركي لاستكمال عملية التغيير الديمغرافي، وهذا ما رأيناه من خلال ممارسات المنظمات التي تدعي الإنسانية، والتي بنت على مدار خمسة أعوام أكثر من 20 مستوطنة لعوائل المرتزقة وداعش".

أكذوبة محاربة مرتزقة داعش

وأضاف: "جميع الدول والجهات التي تحارب داعش ترى أن تركيا هي الراعية الأولى له في الشمال السوري، وهذا ما رأيناه في المناطق المحتلة كعفرين وكري سبي وسري كانيه، وظهر جلياً في مدينة إدلب على مقربة من الحدود السورية التركية حينما قُتل المتزعم أبو بكر البغدادي وبعدها بفترة قُتل سلسلة من متزعمي داعش".

"هذه المؤامرة ضد الشعب السوري مستمرة، المؤامرة التي تسعى تركيا من خلالها إلى إعادة العثمانية، وهذا ما رأيناه في ليبيا وسوريا وغيرها من المناطق".

"وروسيا تعمل من أجل تحقيق مصالحها كما حدث في عفرين مع تركيا، فهي على استعداد لبيع سوريا بكاملها للاحتلال التركي مقابل حصولها على مصالح في أوكرانيا".

ضرب مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا

وتحدث كوجر عن الاجتماعات التي تعقد بين حكومة دمشق والاحتلال التركي وروسيا "تعقد في الآونة الأخيرة العديد من الاجتماعات بين الاحتلال التركي وروسيا وحكومة دمشق، هذه الاجتماعات تبنى على أساس واحد وهو ضرب مشروع الإدارة الذاتية، وكانت تداعيات هذه الاجتماعات بدأت تظهر وذلك عبر نشر الحرب الخاصة بين الشعب، وتحريض العشائر ضد الإدارة وتحريك خلايا داعش في المنطقة، كما يستهدفون المنطقة بشكل يومي عبر القصف المستمر، واستهدف السيارات عبر الطائرات المسيّرة ، ونعلم، أن قسماً من المجال الجوي بيد التحالف الدولي والقسم الثاني بيد روسيا وهذا الاجتماع الأخير استمرار لمتابعة تلك السياسات".

وقال: "إن أكبر المستفيدين من هذه السياسات هي روسيا، كما أن صمت التحالف الدولي يدخل في إطار إرضاء تركيا".

"احتلال الشمال السوري هو احتلال لدمشق"

وأكد "إن أقدمت تركيا على احتلال الشمال السوري فإن سوريا بشكل عام ودمشق بشكل خاص ستقع أيضاً، والشعب في الشمال السوري يعلم هذه المخططات وهو على استعداد تام لمحاربتها".

"يتهموننا بتقسيم سوريا"

وعن اتهام الإدارة الذاتية، قال كوجر: "حكومة دمشق وروسيا تتهماننا بتقسيم سوريا، إن كنا كذلك فلماذا احتلت تركيا سري كانيه وكري سبي".

"اليوم إن لم يقاوم أهالي شمال وشرق سوريا، ضد مخططات الاحتلال التركي وتمدد داعش لرأينا تقسيم سوريا، وهذا ما نراه في المناطق المحتلة، تلك المنطقة التي لا تتواجد فيها أي سيادة للحكومة السورية".

وأضاف: "جهزنا مساعدات لإرسالها إلى المناطق المنكوبة كما جاءت مساعدات من دول الجوار، على مدار خمسة عشر يوماً كانت القوافل تتواجد في منبج إلا أن حكومة دمشق منعت مرور تلك المساعدات إلى المنطقة".

وفي ختام حديثه أكد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حسن كوجر أن "مقاومة أهالي إقليم عفرين في البيوت شبه المدمرة والمخيمات رغم الظروف الصعبة والحصار أصبحت سداً منيعاً أمام تمدد المخططات الاحتلالية".

(ف)

ANHA