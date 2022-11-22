حسن كوجر: الهدف الأساس للهجمات التركية هو تصفية الإدارة الذاتية وسنقاوم

تستمر هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا، منذ منتصف ليلة السبت (19 تشرين الثاني) الجاري.

بهذا الخصوص التقت وكالتنا مع نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسن كوجر، الذي ترحم في مستهل حديثه على الشهداء، وقال "الهجمات الأخيرة لدولة الاحتلال التركي هي من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

هجوم إسطنبول مسرحية لمهاجمة الإدارة الذاتية

في حديثه، أوضح حسن كوجر أن "كل الهجمات التركية وخاصة الأخيرة هدفها هو كسر إرادة الشعوب في شمال وشرق سوريا، وتصفية الإدارة الذاتية".

وبيّن أن "التفجير الذي حدث في ساحة تقسيم بإسطنبول كان ذريعة ومسرحية من أجل الهجوم على الإدارة الذاتية".

واسترجع حسن كوجر "تصريح رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان في عام 2014، والذي قال فيه: سنرسل شخصاً ليطلق صاروخاً على الأراضي التركية من داخل أراضي شمال وشرق سوريا من أجل إيهام الرأي العام أن هنالك خطر على الأمن القومي التركي".

وأكد كوجر أن "هذه الألاعيب (في إشارة إلى تفجير إسطنبول) هي من أجل ضوءٍ أخضرٍ، للقيام بالهجوم".

حكومة دمشق، أميركا وروسيا متواطئون

وأفاد حسن كوجر بأن "هذه الهجمات ليست بالجديدة على مناطق شمال وشرق سوريا، فهو احتل الكثير من المناطق السورية مثل جرابلس والباب وعفرين والآن يريد تصفية الإدارة الذاتية. فهدفه الأساس هو تحجيم الإدارة وتصفيتها".

وأشار كوجر إلى تواطؤ حكومة دمشق وأميركا وروسيا مع دولة الاحتلال التركي في هذه الهجمات، بقوله: "الاتفاق الأخير مع النظام السوري أيضاً له علاقة بهذه الهجمات، وخاصة التواطؤ الدولي من قبل الروس والأمريكان وفتحْ المجال الجوي للدولة التركية هو سبب هجمات الدول التركية على مناطق شمال وشرق سوريا".

مؤكداً "لو لم يتم فتح المجال الجوي أمام دولة الاحتلال التركي لما استطاعت الهجوم".

وأوضح كوجر "أن روسيا والتحالف الدولي وجميع الدول المعنية بالشأن السوري متواطئون مع الدولة التركية في الهجوم على مناطقنا، وذلك من أجل مصالحهم الاقتصادية والسياسية، والضحية هم الشعوب الموجودة في سوريا، فمن بداية الأزمة السورية الشعب السوري هو ضحية التحالفات والاتفاقيات القذرة".

الاحتلال التركي والتحالف الدولي مسؤولان

وحذر كوجر من "أن هذا الهجوم سينشط خلايا داعش"، مضيفاً: "في الفترة الأخيرة كان هناك تحركات في سجون مرتزقة داعش, واليوم إذا شاهدت الخلايا هذا الهجوم الكبير من قبل دولة الاحتلال, ستتحرك وتنشط"، وحمّل كوجر "الأتراك والتحالف الدولي مسؤولية أي تحرك لمرتزقة داعش".

الإدارة الذاتية سترد على الهجمات

في سياق حديثه لفت كوجر إلى الدور "التخريبي" لاجتماعات سوتشي، كما ربط هذه الهجمات بقمة طهران بين ثلاثي الصفقات (روسيا، تركيا، إيران)، بقوله: "الاجتماع الثلاثي في طهران كان لتصفية الإدارة الذاتية، وقد بدأتها دولة الاحتلال التركي بالمسيّرات واستهداف المدنيين والعسكريين".

وأكد حسن كوجر "سنرد على هذه الهجمات بمظاهرات شعبية من ناحيتنا، ومن الناحية العسكرية قوات سورية الديمقراطية أدلت بتصريح وأكدت بأنها سترد بشكل قوي في المكان والزمان المناسبين, وعلى شعبنا في مناطق شمال وشرق سوريا أن يكونوا جاهزين لصد أي هجوم"، وأضاف "سنقوم بالمقاومة؛ لأن هدفنا هو المقاومة وحرب الشعبية الثورية".

في ختام حديثها أهاب حسن كوجر بشعوب شمال وشرق سوريا للالتفاف حول الإدارة الذاتية؛ "لأن هذه الهجمات ستستمر وهدفها إنهاء الإدارة الذاتية".

(خ)

ANHA