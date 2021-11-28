حسن كوجر: الاعتراف الرسمي بالإدارة الذاتية خصوصية قسد بندان لا يمكن النقاش عليهما

نظم المجلس العام لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا اجتماعاً ضمّ مجالس عوائل الشهداء في كل من "الطبقة، الرقة، دير الزور، منبج، كوباني"، حضره ممثلون عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، وذلك بغية شرح آخر المستجدات على الساحة السياسية والإقليمية إلى جانب مناقشة عدد من الأمور التنظيمية للمجالس وأوضاع عوائل الشهداء.

وعقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بمركز الثقافة والفن في الطبقة التي زيّنت بصور شهداء المنطقة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، استهل الاجتماع بمناقشة الأوضاع السياسية والتطورات الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حسن كوجر الذي أوضح خلال تقييمه العديد من النقاط إزاء آلية إيجاد صيغة مشتركة لحل الأزمة السورية وطبيعة العلاقات الدولية في المنطقة.

وفي سياق الأزمة السورية قال كوجر في مطلع حديثه " الدول الخارجية لا تعوّل على حلّ الأزمة السورية فالغايات الدولية تُساق وفق المصالح على أرض الواقع، فمن الخطأ أن نقول هي تريد حل الأزمة بل في الواقع هي تدير الأزمة وفق سياستها بعيداً عن إن كانت تلك السياسة تسير وفق مسار حل أو نجاح إنما وفق مصالح لا أكثر".

بالانتقال لسياسة الدولة التركية الاستعمارية إزاء المنطقة والمخططات التي حاكتها مع المرتزقة أوضح كوجر في حديثه "الدولة التركية اليوم تنتقم لداعش والذي سقط أمام مقاومة أبناء شمال وشرق سوريا على يد قوات سوريا الديمقراطية، فاتفاقية عمان التي جمعت كل من الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني وداعش في عام 2014 كانت تهدف إلى تقاسم النفوذ الجغرافي في شمال وشرق سوريا وفق التواجد ومدى التمكن العسكري لهذه الأطراف في كل رقعة".

وفي الإجابة عن بعض التساؤلات التي طرحت من قبل الحضور فيما يخص الشائعات التي تروّج من قبل حكومة دمشق عن تسليم بعض المناطق التي حررتها قوات سورية الديمقراطية، أجاب كوجر قائلاً "لم ولن نقبل بأي تواجد عسكري وفق نظرة السلطة السورية والتي تنظر بمنظار الهيمنة والسلطة وما قبل عام 2011".

وأكمل كوجر مؤكداً أن " الإدارة الذاتية لم تجر إلى حدّ الآن أي مفاوضات بشكل رسمي مع حكومة دمشق، إنما اقتصرت على بعض النقاشات لا أكثر، وأن الإدارة الذاتية تؤكد على ضرورة الاعتراف الرسمي بها ضمن الدستور السوري وأن قوات سوريا الديمقراطية هي جزء من الجيش السوري ويتمتع بالخصوصية التامّة، فهذان البندان لا يمكن النقاش أو التعديل عليهما خلال المفاوضات".

واختتم كوجر تقيمه للوضع السياسي في المنطقة بطرح وجهة نظر الإدارة الذاتية لإيجاد مخرج وحل للأزمة السورية وذلك عبر حوار وطني سوري يجمع كافة الأطراف والأطياف السورية على طاولة الحوار، والخروج بحلول تضمن حقوق وسلامة كل شعوب المنطقة ووحدة الأراضي السورية.

في حين اختتمت بنود الاجتماع بمناقشة الواقع التنظيمي لمجالس عوائل الشهداء والمشاكل التي تواجه سير العمل الإداري والتنظيمي وكيفية الوصول إلى نتائج وحلول لمواجهة هذه العقبات.

(ع ص/مـ)

ANHA