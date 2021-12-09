حسن كوجر يشرح أهداف هجمات الاحتلال التركي على شنكال

بتاريخ 7 كانون الأول استهدفت دولة الاحتلال التركي بطائرة مسيرة سيارة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشنكال مروان بدل ما أسفر عن استشهاد مروان بدل وإصابة اثنين من أبنائه كانا برفقته إصابات بليغة. وسابقاً استشهد كل من مام زكي، مام سعيد وزردشت شنكالي بطريقة الاستهداف ذاتها.

يا ترى هل للدولة التركية وحدها يد في هذه الهجمات؟ هل بيان العراق كافٍ؟ لماذا فتح المجال الجوي للمنطقة أمام الهجمات؟ ماذا يريدون من شعب شمال وشرق سوريا وشنكال؟

نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حسن كوجر يجيب عن هذه الأسئلة خلال برنامج خاص لوكالتنا ANHA .

البرنامج الخاص سيبث الليلة في الساعة الـ 20:00 بتوقيت روج آفا على صفحة وكالة ANHA وحساباتها الرسمية على صفحات الإعلام الإلكتروني.

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