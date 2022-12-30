حسن كوجر يحذر دمشق من ارتكاب خطأ تاريخي والاتفاق مع دولة الاحتلال على ضرب الإدارة الذاتية

عقد وزراء الدفاع في دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق وروسيا اجتماعاً ثلاثياً، يوم الأربعاء الفائت، في العاصمة الروسية موسكو وذلك في إطار المساعي الروسية لتحقيق تطبيع بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي على حساب الشعب السوري.

وعن هذا الاجتماع، قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حسن كوجر " الاتفاقات الأخيرة ما بين حكومة دمشق والنظام التركي برعاية روسيا يوجه سوريا إلى نفق مظلم".

اتفاق على حساب العرب والكرد

وأكد كوجر أن هدف الدولة التركية المحتلة من التقارب مع حكومة دمشق حسن كوجر" هو احتلال المزيد من الأرضي السورية مثلما فعلت في لواء أسكندرون وأنطاكيا، وذلك على حساب مكونات الشعب في سوريا وخاصة العرب والكرد".

وحذّر كوجر من أن "الاتفاق الأخير بين سوريا وتركيا برعاية روسيا سيوجه سوريا إلى التقسيم".

شعوب المنطقة ستقاوم

وأكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن "شعوب المنطقة ستقاوم ولن تقبل هذه الاتفاقات"، وأضاف " إذا هاجمت الدولة التركية شمال وشرق سوريا وتم إقرار الهجوم ضمن هذا الاجتماع (الاجتماع الثلاثي في موسكو) سيكون خطأً تاريخياً من قبل حكومة دمشق".

وطالب كوجر التحالف الدولي وروسيا بألا تكون شريكة في المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق شعب شمال وشرق سوريا.

الحلّ

وأوضح كوجر أن حلّ الأزمة السورية تتطلب " العمل على نظام لامركزي لكل الأراضي السورية وتكون موحدة ويتم توزيع جميع الثروات السورية على شعوب سوريا بشكل عادل، وتابع "الثروات الموجودة في شمال وشرق سوريا هي ليست ملك لشعب شمال وشرق سوريا فقط، بل هي لكل السوريين".

وأشار حسن كوجر إلى أن حلاً من هذا النوع سيحل أزمات سوريا الاقتصادية والاجتماعية، مطالباً حكومة دمشق بـ التصالح مع شعوب المنطقة".

(م)

ANHA