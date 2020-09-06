حشود تركية واستنفار يوناني.. استعراض تركي أم ذهاب إلى الحرب؟

نقلت تركيا عشرات الدبابات من حدودها مع سوريا جنوبًا إلى الحدود الشمالية الغربية مع اليونان، وفقًا لوسائل إعلام تركية.

وتأتي الخطوة في إطار التوتر المتزايد بين البلدين الجارين، العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لا سيما فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية وتقاسم موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن أنقرة حولت وجهة 40 دبابة على الأقل من الحدود مع سوريا إلى الحدود مع اليونان، ونشرت صورًا ومقاطع فيديو لعربات عملاقة تحمل الآليات العسكرية نحو إقليم أدرنة، أقصى الشمال الغربي لتركيا.

وغادرت القافلة الحدود التركية السورية بعد ظهر السبت، ومن المرجح أن تنقل بالقطار عبر من ميناء الإسكندرونة القريب من الحدود السورية إلى أدرنة.

وفي خضم التوتر المتزايد بين أنقرة وأثينا، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، تهديدًا جديدًا لليونان بسبب أزمة شرق المتوسط، عشية بدء قواته مناورات عسكرية في المنطقة.

ويحتدم الخلاف بين تركيا واليونان بشكل متزايد بشأن ثروات الغاز والنفط في المنطقة الغنية بالموارد، منذ نشرت تركيا سفينة استكشاف الشهر الماضي في المنطقة.

وبالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها ستجري تدريبات عسكرية قبالة قبرص ابتداء من الأحد.

وقالت الوزارة في بيان إن التدريبات، التي يطلق عليها اسم “عاصفة البحر المتوسط”، ستستمر حتى يوم الخميس وستجرى بالاشتراك مع عناصر من شمال قبرص الخاضع للإدارة التركية.

وبدورها وضعت اليونان قواتها في حالة استنفار في المنطقة.

وعلى الرغم من التحركات التركية المكثفة في منطقة شرق المتوسط وتهديداتها بأنها مستعدة لجميع السيناريوهات، إلا أنه ومن المستبعد أن تتورط أنقرة بمواجهة مفتوحة مع اليونان والتي تحظى بدعم أوروبي كبير.

وبحسب مراقبين، فإن التحركات التركية هدفها الابتزاز والاستعراض لاستخدام ذلك داخليًّا من قبل أردوغان.

وكانت صحيفة ألمانية كشفت قبل يومين أن الرئيس التركي رجب أردوغان طلب افتعال حادث عسكري مع اليونان، لاستثماره في الدخل التركي، إلا أنه تفاجئ برفض ذلك من قبل جنرالات الجيش التركي.

(ي ح)