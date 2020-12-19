حشود لجيش الاحتلال والمرتزقة في المنطقة الممتدة من تل تمر إلى زركان

تثير تحركات جيش الاحتلال والمرتزقة مخاوف من الاستعدادات لشنّ هجوم جديد على مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصّة أنّ التحركات الأخيرة تتزامن مع هجمات عنيفة على ناحية عين عيسى، المترافقة بصمت روسي وأمريكي الراعيتين لاتفاق وقف إطلاق نار مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية.

وتتركز تحركات المرتزقة وفق ما رصدت كاميرا وكالتنا في قريتي تل مناخ في تل تمر وأم العشبة في ريف زركان اللتين تحتلهما تركيا ومرتزقتها، ورصد مراسلنا تحركات المرتزقة وحركة للعربات العسكرية وتحصينات في المنازل التي استولى عليها المرتزقة في قرية الريحانية في ريف تل تمر.

ويشير مراسل وكالتنا بأنه مع هذه التحركات، تراجعت حركة المدنيين على الطريق الواصل بين ناحيتي تل تمر وزركان، بعد عمليات استهداف لمركبات المدنيين وصهاريج المياه التي ترسلها بلدية تل تمر إلى القرى التي لا تصلها المياه.

(م)

ANHA