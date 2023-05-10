حشود غفيرة تتوجّه لمدينة قامشلو

انطلق، قبل قليل، أهالي مناطق "برآف، ديرك، كركي لكي، تل كوجر، جل آغا، تربه سبيه، تل حميس، تل براك، والحسكة ونواحيها، تل تمر، الدرباسية، الشدادي، الهول، ومخيمي واشو كاني وسري كانيه"، بموكب من الحافلات، صوب مدينة قامشلو، للمشاركة في الفعالية الجماهيرية المطالِبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وحمل فيه الأهالي صور القائد عبد الله أوجلان.

ومن المقرر أن تقام فعالية جماهيرية حاشدة في مدينة قامشلو في تمام الساعة الـ 12.00، بمشاركة الآلاف من عموم أطياف وشرائح ومكونات إقليم الجزيرة، من الكرد والعرب والسريان، تحت شعار (حرية القائد آبو تأكيد للديمقراطية والاستقرار الإقليمي)،

(م ح/أ)

ANHA