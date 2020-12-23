هشام البقلي: مستقبل أردوغان مرهون بجدية العقوبات الدولية على تركيا

وقال هشام البقلي مدير مركز سلمان - زايد للدراسات، إن العقوبات إذا فُرضت على تركيا ستؤثر سلبًا في الاقتصاد والأنشطة التركية في المنطقة، وخاصة زعزعة الاستقرار، ولكن هذا التأثير سيكون طفيفًا في الوقت الحالي، ولكن قد يزداد إذا كان هناك التزام دولي بتلك العقوبات مع البحث عن إدانة دولية لتركيا بسبب تحركاتها المشبوهة في منطقة الشرق الأوسط ودعم التنظيمات الإرهابية.

وأشار "البقلي" في تصريح خاص لوكالتنا، إلى أن هناك تأثير على مستقبل أردوغان بسبب تلك العقوبات على المستوى الداخلي، فالشعب التركي لديه رفض للعديد من السياسات الأردوغانية، ويزداد الأمر بتلك العقوبات.

وأوضح مدير مركز سلمان - زايد للدراسات، أن توقيت العقوبات جاء في نهاية مدة الرئيس ترامب وبالتالي قد يحدث تغيير في تلك العقوبات والقرارات مع الحكومة الأميركية الجديدة وإدارة بايدن للبيت الأبيض.

ولكن الحقيقة بحسب البقلي، "ليست في توقيع عقوبات على تركيا، ولكن في آليات تنفيذ تلك العقوبات، ومدى التزام بعض الدول بها وخاصة الدول التي تتعامل مع تركيا بشكل مباشر وتربطها علاقات مصالح بها".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام اس 400 الصاروخي الروسي، في حين قرر الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الأخير فرض عقوبات على تركيا بسبب استفزازاتها في شرق المتوسط، مع وقف التنفيذ حتى الاجتماع القادم في آذار/مارس 2021 لمراقبة سلوك تركيا.

(ح)

ANHA