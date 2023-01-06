حصار حكومة دمشق يهدد حياة أكثر من 25 ألف طفل في الشهباء

تأثر عدد كبير من الأطفال مع دخول فصل الشتاء في ظل عدم توفر الأدوية ومازوت التدفئة بسبب الحصار الخانق على المنطقة، بموجة أمراض موسمية شديدة متأثرين بشكل أكبر بالإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي RSV، الأنفلونزا، نزلات البرد، التهاب الحلق، النزلة المعوية، بالإضافة للتشوه القلبي، وذلك بسبب البرد القارس والتغذية غير الصحية ونقص الرعاية، ناهيك عن حرق المواد البلاستيكية أثناء طهي الأطعمة وتسخين المياه.

وشهد مشفى آفرين بمقاطعة الشهباء في الأيام القليلة الماضية ازدياد حالات الإصابة بالتهاب القصيبات عند الأطفال الصغار، وسط افتقار المشفى والمراكز الطبية للأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب الحصار والإجراءات التعسفية التي تفرضها حكومة دمشق على المقاطعة.

وحول ذلك أكدت الطبيبة في قسم الأطفال بمشفى آفرين (ي د) التي رفضت الكشف عن اسمها خوفاً من ضغوط حكومة دمشق، أن الأطفال في مقاطعة الشهباء يعانون على مدار العام من ثلاث موجات شديدة من مرض التهاب الأمعاء والقصيبات وتسوء حالتهم في فصل الشتاء والربيع والصيف.

وأكدت الطبيبة (ي د) أن قرابة 150 طفلاً يراجع مشفى آفرين يومياً، بسبب الإصابة بالأمراض الموسمية والتي تفاقمت حدتها مع الحصار الجائر الذي تفرضه حكومة دمشق، وعدم توفر وسائل التدفئة.

وشددت في حديثها، على أن حياة الأطفال في عموم مقاطعة الشهباء مهددة بالخطر بسبب تعنت حكومة دمشق في سياساتها الإقصائية على المنطقة، مطالبةً بوضع حد لتلك السياسات من قبل المجتمع الدولي لفك الحصار والسماح بدخول الأدوية والمحروقات بشكل عاجل.

ووفقاً لإحصائيات هيئة الشؤون الاجتماعية للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم عفرين فإن عدد الأطفال في مقاطعة الشهباء من المهجرين والسكان الأصليين يبلغ أكثر من 25 ألف طفل، يمكثون ضمن المخيمات الـ 5 والمنازل شبه المدمرة.

هذا وفقد طفلان حياتهما نتيجة البرد القارس في الأيام القليلة الماضية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب المحاصر من قبل قوات حكومة دمشق في مدينة حلب.

والجدير بالذكر أن 4 أطفال دون سن الـ 10 أعوام فقدوا حياتهم العام الفائت، بسبب الحصار الجائر المفروض على مقاطعة الشهباء، وعدم السماح لسيارات الإسعاف الخاصة بمشفى آفرين بنقل المرضى الأطفال إلى مشافي مدينة حلب.

(ك)

ANHA