حصار حكومة دمشق يهدد السلامة العامة في الشيخ مقصود والأشرفية

يعد حيا الشيخ مقصود والأشرفية في حلب من الأحياء الشعبية التي لاقت إهمالاً من قبل حكومة دمشق، وتضييق الخناق عليهما منذ 5 سنوات ماضية، عبر حصارها المشدد الذي تفرضه أيضاً منذ ذلك الوقت على مقاطعة الشهباء.

فالبنى التحتية في الحيين لم تكن جيدة كفاية، وقد تضررت أكثر بفعل الحرب الدائرة فيهما عام 2016، وزلزالي 6 و20 شباط المنصرم.

ومع تشديد الحصار المشدد أساساً، توقفت عمليات ترميم البنى التحتية بشكل كامل.

في هذا الصدد، تحدث إلى وكالتنا عضو لجنة السلامة العامة في بلدية الشعب لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، حسين أحمد، الذي أكد على أن أعمال السلامة العامة في بلدية الشعب متوقفة، وذلك نتيجة الحصار الخانق التي تفرضه حواجز حكومة دمشق المحيطة بالحيين.

وأشار إلى أن الكثير من المشاريع توقفت بسبب حاجتها إلى المواد اللازمة لترميم البنى التحتية والتي يمنعها حصار حكومة دمشق من دخول الحيين؛ ومنها أنابيب الصرف الصحي، والمواد الرئيسية كالإسمنت والحديد.

وتمنع حواجز حكومة دمشق المنتشرة على مداخل ومخارج حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مرور مواد خاصة بترميم خطوط الصرف الصحي المتهالكة في الحيين، منذ أكثر من 20 يوماً.

وحذر أحمد من تسرب مياه الصرف الصحي إلى أقبية المباني وأساساتها، حيث قال "للبنية التحتية أعطال بسبب القدم، وبالأخص مجرور الصرف الصحي، فهذه المياه المالحة (الصرف الصحي) قد تتسرب إلى أقبية وأساسات المباني مما يؤدي إلى اهترائها وهبوطها فيما بعد".

تخوف من تكرار مأساة انهيار المبنى

نوّه أحمد إلى ضرورة استبدال أنابيب المياه المالحة بأنابيب بولي آيثيلين، وأنابيب المياه الحلوة (مياه الشرب) بأنابيب بلاستيكية عوضاً عن القديمة بسبب الصدأ الموجود في الخطوط القديمة.

وأشار أحمد إلى تأثير الحرب والكوارث الطبيعية على جغرافية المنطقة، بقوله "الحرب التي حصلت في المنطقة والزلزالين الحاصلين في 6 و20 شباط، أثرا على البنية التحتية كثيراً فسببا تصدعات فيها وتسريب المياه إلى الأبنية".

وأعرب أحمد عن قلقه من تكرار مشهد سقوط المبنى السكني في 22 كانون الثاني من العام الجاري، وقال: "مؤخراً حدث انهيار في مبنى بحيي الشيخ مقصود والأشرفية وكان سببه تسرب المياه إلى الأساسات، فالمياه المالحة (الصرف الصحي) تتفاعل كيميائياً مع البيتون ما يؤدي إلى حدوث اهتراء في الأساسات وسقوط الأبنية، لذلك يجب حل هذه المشاكل فوراً".

وطالب أحمد بفك الحصار من أجل التدخل السريع من قبل لجنة السلامة العامة في بلدية الشعب لحيي الشيخ مقصود والأشرفية التي تعنى بترحيل الأنقاض والكشف عن المباني المتضررة وفحصها، للقيام بعملها قبل وقوع أية كوارث.

(س ر)

ANHA