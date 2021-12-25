حصاد المرأة.. 2021 يشهد على نجاحاتها

في خضم الأحداث المتتالية التي شهدتها شمال وشرق سوريا، برز دور كبير للمرأة في متابعة الأوضاع عن كثب، وإيجاد مخرج للمرأة كي لا تقع تحت التأثير بشكل مباشر، إذ تنال المرأة في أي نزاع وحرب القسط الأكبر من الانتهاكات بحقها، وتشير الإحصائيات العالمية حول انتهاكات حقوق الإنسان دائماً إلى أن المرأة هي المستهدفة بالدرجة الأولى.

ولتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى منها، وتوجيه طاقات المرأة إلى حماية نفسها وتعريفها بنفسها وتاريخها وبقوتها وقدراتها، عملت المرأة في شمال وشرق سوريا على الساحتين المحلية والإقليمية، لمحاسبة الاحتلال التركي على جرائمه في المناطق المحتلة، وإيصال رسالة المرأة في ثورة روج آفا والتي تسمى بثورة المرأة إلى باقي نساء العالم لينضممن إلى قافلة الثورة المتاحة.

اقتصادياً

دعماً لاقتصاد المرأة الهادف إلى تطوير المرأة ماديّاً ومعنويّاً، نفذت لجنة اقتصاد المرأة في شمال وشرق سوريا العديد من المشاريع، حيث افتتحت مشاريع من شأنها دعم وتطوير اقتصادها، مثل المعامل والأفران.

- 1 كانون الثاني/ يناير، تم عقد اجتماعات موسعة في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي للمهجّرات من مدينة سري كانيه من خلال فتح مشاريع اقتصادية لدعمهن، حيث تم تخصيص (5800) دونم من الأراضي الزراعية للنساء على شكل جمعية؛ لزراعة الأصناف الموسمية من القمح والشعير، وضمت الجمعية 78 مهجّرة.

- 2 كانون الثاني/ يناير، خصصت لجنة اقتصاد المرأة مساحة (7) هكتارات لزراعة البصل، و(12) هكتاراً لزراعة الثوم، وثلاثة هكتارات لزراعة البازلاء، وهكتارين لزراعة الفول وخمسة هكتارات لزراعة البطاطا التي تزرع لأول مرة في قريتي كر كندال وقرية ملا مرزة التابعين لمنطقة ديرك في مقاطعة قامشلو.

- 16 كانون الثاني/ يناير تم زراعة مادة البطاطا لأول مرة في مقاطعة الحسكة، من قبل لجنة اقتصاد المرأة في الحسكة.

-30 أيار/ مايو، افتتحت هيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة قسم المرأة، معمل زوزان للأجبان والألبان، في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو، حيث يعتبر الأول من نوعه على مستوى الإقليم، والمعمل الثاني على مستوى شمال وشرق سوريا.

- 1حزيران/ يونيو، افتتحت وقفة المرأة الحرة في سوريا مكتباً لها في مدينة منبح؛ لتحفيز وتنمية دور المرأة فكرياً واقتصادياً.

- 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، افتتح مكتب المرأة في بلدية الشعب بمدينة الرقة، معملاً للمنظفات هو الأول من نوعه، بلغت كلفته ما يقارب الـ 4 آلاف دولار، ليكون مشروعاً نادراً وتجربة أولى من نوعها لنساء المنطقة.

دبلوماسياً

- 22 حزيران/ يونيو، زار وفد من إقليم كتالونيا مؤلف من "إيلوليا ريغوفات وروبن واغنسبيغ عضوا البرلمان الكتالوني، ولورا بريز عضو مجلس مدينة برشلونة، ومونتس عضوة في منظمة اومنيفم السياسية والاجتماعية، الكيفر ميكل عضو حركة العدل والكرامة الدولية من أجل اللاجئين، وجون كيرلت صحفي ومخرج أفلام وثائقية في القضايا الاجتماعية" مركز مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو.

- 29 حزيران/ يونيو، أعلنت نساء روج آفا في ألمانيا عن تنظيم "مؤتمر ستار أوروبا" خلال المؤتمر الأول المنعقد تحت شعار "ثورة المرأة ضمان لحياة حرة".

- 29 حزيران/ يونيو، عقد الكونفرانس التأسيسي الأول لاتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا في مقاطعة الشهباء بحضور 300 امرأة إيزيدية من إقليمي الجزيرة وعفرين، وذلك تحت شعار "بفكر الأمة الديمقراطية ستنتصر المرأة الإيزيدية في روج آفا".

- 21 أيلول/ سبتمبر، كرمت بلدية مدينة ليون الفرنسية الناشطة السياسة الكردية والأمينة العامة السابقة لحزب سوريا المستقبل، الشهيدة هفرين خلف، بإطلاق اسمها على إحدى الساحات في فرنسا.

-30 تشرين الثاني/ نوفمبر، زار وفد نسائي من شمال وشرق سوريا إقليم الباسك، وذلك بدعوة رسمية من الإقليم وبلدية دورانكو ومنظمة "Suargi" غير الحكومية، بهدف تدعيم العلاقات بين الشعبين.

- خلال العام 2021، استلم البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة 12 امرأة ايزيدية، من إدارة مخيم الهول، اللواتي تم أسرهن خلال هجمات مرتزقة داعش على شنكال.

فعاليات تنظيمية

- 6 كانون الثاني/ يناير، انطلاق البث الرسمي لوكالة أنباء المرأة "JINHA"، التي تهدف إلى إيجاد شكل ونمط جديد لتمثيل المرأة في الإعلام في مواجهة "عدم تمثيل المرأة".

- 17 كانون الثاني/ يناير، أطلقت منسقية مؤتمر ستار في روج آفا المرحلة الثانية من حملة "لا للاحتلال والإبادة، معاً نحمي المرأة والحياة"، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارس بحق المرأة والأهالي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة.

- 5 شباط/ فبراير، تمت المصادقة على أن تصبح منسقية المرأة جزءاً من المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وذلك لإيجاد أرضية مناسبة لحل العراقيل والصعوبات التي تواجه المرأة ضمن الإدارة.

- 6 آذار/ مارس، عقدت النساء الأفغانيات والإيرانيات والعربيات والكرديات مؤتمراً مشتركاً عن بُعد، عبر تطبيق (أون لاين)، وعليه أعلنت اللجنة عن القرارات التي تمخض المؤتمر عنها.

- 25 آذار/ مارس، نصب مؤتمر ستار خيمة اعتصام في حديقة آري بمدينة قامشلو، للمطالبة بالكشف عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أجلان، ولرفع العزلة عنه.

- 11 نيسان/ أبريل، عقد المؤتمر الأول لمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، تحت شعار" ثورة المرأة ضمان مجتمع ديمقراطي حر"، وتم فيه تعيين 21 عضوة لمجلس المرأة، سبعة منهن عضوات في الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا.

- 26 أيار/ مايو، عقد الكونفرانس الثاني لمجلس المرأة لعوائل الشهداء لشمال وشرق سوريا، تحت شعار" نضال المرأة الحرة هو حماية قيم الشهداء وضمان ثورة روج آفا".

- 1 حزيران/ يونيو، تم الإعلان عن تأسيس "تجمّع نساء زنوبيا" خلال المؤتمر التأسيسي الأول الذي عقد في مدينة الرقة وانتخاب إدارة للمناطق الأربعة "الطبقة والرقة ودير الزور ومنبج"، والتي تعد الركيزة الأساسية لآمال وتطلّعات المرأة السورية.

- 18حزيران/ يونيو، عقد الكونفرانس الأول لوقفة المرأة الحرة في سوريا.

على المستويين الثقافي والفني

- 8 كانون الثاني/ يناير، تم افتتاح المركز الجديد للجنولوجيا (علم المرأة) في مقاطعة الشهباء، بعد توقف دام 3 أعوام بسبب هجمات الاحتلال التركي على عفرين.

-1 و2 آذار/ مارس، تم تنظم مهرجان الأدب والفن للمرأة، بغرض تشجيعها على التعبير عن ثقافتها وتاريخها.

- 3 نيسان/ أبريل، تم افتتاح مركز دراسات وأبحاث جنولوجيا في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

- 25 حزيران/ يونيو، افتتحت هيئة المرأة في إقليم الجزيرة "دار حماية الطفل" في حي المشيرفة بمدينة الحسكة ، بهدف تقديم الرعاية اللازمة للأطفال.

- 5 آب/ أغسطس، افتتحت حركة الهلال الذهبي في شمال وشرق سوريا مركز كزوان لثقافة المرأة في مدينة الحسكة؛ بهدف تأهيل المرأة من الجانب الفني.

- أدرجت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مادة الجنولوجي في المنهاج الدراسي لعام 2021- 2022 الجديد مجدداً، وذلك بعد إضفاء التعديلات عليها لتتناسب وطبيعة المنطقة.

انتهاكات الاحتلال التركي بحق النساء في المناطق المحتلة

- من1 كانون الثاني/ يناير إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، قُتلت 13 امرأة، و13 طفل/ـة، واختطاف 75 امرأة، و5 قاصرات وطفلة رضيعة، بحسب إحصائية منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا.

-30 كانون الثاني/ يناير، عقد المنتدى الثاني حول الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في مقاطعة عفرين المحتلة، برعاية منظمة الأبحاث وحقوق المرأة في سوريا ومنظمة مبادرة حقوقية ومركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية ومنظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا ومنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة.

برنامج لمناهضة العنف ضد المرأة"

-في أيار/ مايو، انضم مؤتمر ستار ومجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل من شمال وشرق سوريا إلى الحملة التي تقودها منظمة المرأة الكردية للعلاقات لمناهضة سياسات الإبادة ضد النساء تحت عنوان "ننسج شبكة الحماية من أجل الحياة، ونوقف الإبادة السياسية للنساء، ومن أجل إحياء الرائدات لن نسمح بارتكاب مجازر جديدة بحق النساء"، شاركت فيها 74 منظمة نسائية حول العالم، بالإضافة إلى 181 ناشطة نسائية.

-30 و31 تموز/ يوليو، انعقد المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار "بالوحدة النسائية سنحقق الثورة الديمقراطية" في العاصمة اللبنانية بيروت، تركزت جلساته حول الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حروب وصراعات ونزاعات كانت النساء فيها ضحايا من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تداعيات هذه الأزمات على النساء، من تهجير وسبي واغتيال ونزوح وارتفاع نسب العنف.

-30 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خلال اجتماعها الشهري، المصادقة على مسوّدة نظام داخلي لمركز حماية المرأة المعنّفة، وتتألف المسوّدة من 12 مادة.

- 19تشرين الثاني/ نوفمبر، عقد الكونفرانس الثالث لمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة، وتم اتخاذ جملة من القرارات؛ للحد من العنف الممارس ضد المرأة.

- 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت الحركات النسائية في شمال وشرق سوريا عن برنامج الفعاليات لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، واستمرت حتى 10 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

- 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، خرج الآلاف من الرجال في إقليم الجزيرة، في مسيرات حاشدة، تدعو إلى القضاء على العنف ضد المرأة.

(ي م)

ANHA