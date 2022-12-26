حريق يودي بحياة طفلة رضيعة وشقيقها في مخيم العريشة

نشب، اليوم حريق في خيمة عائلة نازحة من دير الزور، تقطن في مخيم العريشة في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة 30 كم، نتيجة انفجار مدفأة كاز، داخل الخيمة.

ووفق المعلومات فإن الحريق أدوى بحياة طفلة رضيعة تبلغ من العمر 5 أشهر وشقيقها البالغ عاماً ونصف، بعد الحروق الشديدة التي تعرضا لها، رغم تدخل الطاقم الطبي في نقطة الهلال الأحمر الكردي المتواجدة في المخيم.

وبدورها سارعت فرق الإطفاء لإخماد الحريق، منعاً لانتقاله لخيم أخرى.

هذا وشيد مخيم العريشة عام 2017، وتقطن فيه 2839 عائلة نازحة من مناطق سورية مختلفة، أغلبها من محافظات حمص وحلب، ومناطق دير الزور وسري كانيه المحتلة.

(ب د/سـ)

ANHA