حريق مجهول في مدينة بوشهر الإيرانية

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، أن النيران اشتعلت وانتشرت بشكل واسع، مساء الجمعة، عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية، في حادث جديد يُضاف إلى سلسلة الحرائق التي تتعرض لها إيران مؤخرًا.

وأضافت: "لم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن التي اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة بوشهر"، وتابعت: "فرق الطوارئ أخمدت النيران التي اشتعلت ولم يصب أحد حتى الآن".

هذا ووقع في بداية الشهر الجاري حريق في مصنع للكيماويات بالقرب من مدينة قم وسط إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

(ش ع)