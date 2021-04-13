حريق محطة الكهرباء في الدرباسية سببها الاحتلال التركي

أكدت مؤسسة الكهرباء في ناحية الدرباسية أن الحريق الذي اندلع في محطة الكهرباء في الناحية سببه إقدام الاحتلال التركي ومرتزقته على سرقة واستجرار كميات أكبر من المتفق عليها.
خبر 2021-04-13T15:36:00 الحسكة

واندلع مساء أمس حريق في محطة الكهرباء في ناحية الدرباسية مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مركز الناحية والقرى التابعة بها، فيما بدأت الورش الفنية بتقييم الأضرار وصيانة المحطة لإعادة التيار الكهربائي.

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الحريق أسفر عن خروج 4 خلايا أساسية من الخدمة، وهي الخلايا التي تغذي ناحية الدرباسية والقرى التابعة لها وكذلك محطة مياه علوك.

الرئيس المشترك لمؤسسة الكهرباء في ناحية الدرباسية عزيز سليمان، أوضح أن سبب اندلاع الكهرباء هو زيادة العبء على المحطة نتيجة إقدام الاحتلال التركي ومرتزقته على سرقة واستجرار كميات زائدة من الطاقة الكلية للمحطة.

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وذكر سليمان أن الاتفاق الذي جرى عن طريق الوسيط الروسي يقضي بالسماح لدولة الاحتلال التركية ومرتزقتها باستجرار 5 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، إلا أن الاحتلال التركي أقدم على استجرار أكثر من 7 ميغاواط، مما أدى إلى احتراق المحطة.

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واكد سليمان أن الورش الفنية التابعة لهيئة الطاقة تعمل الآن على صيانة المحطة وإعادتها إلى الخدمة بشكل تدريجي. 

(أح/ك)

ANHA


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