حريق في مخيم الهول يلتهم 13 خيمة واقتصرت الأضرار على المادية

اندلع حريق في مخيم الهول 45 كم شرقي مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، وأدى لاحتراق أكثر من 13 خيمة ضمن القسم المخصص لعوائل مرتزقة داعش الأجانب المعروف بـ "قسم المهاجرات"، واقتصرت الأضرار على المادية فقط كالمفروشات والألبسة والمعدات المنزلية.

وبحسب مصدر أمني في المخيم فإن الحريق الذي اندلع في قسم عوائل مرتزقة داعش الأجانب تم السيطرة عليه من قبل قوى الأمن الداخلي المكلفين بتأمين الحماية للمخيم، والحد من انتشاره إلى الخيم المجاورة.

مشيراً بأن الحريق الذي نشب في المخيم هو نتيجة استخدام الغاز (الببور) للطبخ ضمن إحدى الخيم، وذكر بأن الحريق اقتصرت أضراره على المادية دون وقوع ضحايا.

(ب رل)

ANHA