اندلع، فجر اليوم، حريق في مجمّع تجاري في حي الأشرفية بحلب، وأسفر عن أضرار مادية جسيمة؛ حيث تضرر المجمّع بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى إصابة 3 مواطنين، حاولوا المساعدة في إخماد الحريق، وهم؛ بسام الحبيب (58 عاماً)، وميرفت معين (48 عاماً)، وفرحان عزيز (51 عاماً).

وتمكن فوج الإطفاء وسكان حي الأشرفية من إخماد الحريق.

أحد مالكي المجمّع (فاميلي مول)، أحمد سليمان، قال لمراسلتنا: "أغلقنا المجمّع الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، ليتصل بعدها الجيران (جيران المجمّع) ويخبروننا بأن أصواتاً قوية تأتي من المول، وعندما وصلنا رأينا أنّ ألسنة اللهب تتصاعد في المكان".

وأكد أحمد أن الأضرار المادية كبيرة جداً، لكنها غير معروفة حتى الآن.

وحسب تقديرات أصحاب المحال في المول، فإن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي.

(آ س/ س ر)

ANHA