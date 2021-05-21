حريق في حقول قرية جم شرف برصاص جيش الاحتلال التركي

وأطلق جيش الاحتلال التركي النار بواسطة الأسلحة المتوسطة باتجاه حقول قرية جم شرف الواقعة في منطقة برآف التابعة لناحية ديرك ما أدى إضرام النيران في الحقول الزراعية.

هذا ولم تتمكن سيارات الإطفاء الوصول إلى مكان الحريق بسبب إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال التركي، فيما بادر عدد من الأهالي إلى إطفاء النار.

وأسفر الحريق عن تلف عدد من الأشجار المثمرة العائدة ملكتها لأهالي القرية.

وتطلق قوات جيش الاحتلال التركي النار باتجاه أهالي القرى المحاذية للحدود، حيث فقد مواطن حياته في قرية ديرنا آغي التابعة لكركي لكي العام الفائت جراء إصابة برصاص جيش الاحتلال التركي.

(ع ع /ك)

ANHA