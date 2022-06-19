حريق في أكبر حقل غاز جنوب إيران على يد مجهولين

وهاجم مجهولون، اليوم الأحد حقل بارس الذي يعد من أكبر حقول الغاز جنوب البلاد، ما أدى إلى اندلاع حريق، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية.

وأكد مختار جوان زاده، رئيس مكتب التفتيش في حقل بارس في مدينة "عسلوية" التابعة لمحافظة بوشهر، أن "شخصاً أو أشخاصاً مجهولين، هاجموا فجر اليوم قسم التفتيش وألقوا مواد حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران في مكتب رئيس التفتيش وسكرتيره الشخصي".

وقلل جوان زاده في حديثه للوكالة الإيرانية من حجم الأضرار التي لحقت بمكتب التفتيش، وقال إنها "طفيفة".

ونفى جوان زاده تعرض "وثائق مكتب التفتيش إلى أي أضرار"، مبيناً أن "الجهات المختصة وبحضور عناصر أمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة هوية المهاجمين".

فيما قال موقع "فردا" الإيراني، إن هذا هو الحريق الثاني "المتعمد" في منشآت الطاقة الإيرانية في الأشهر الأخيرة.

وفي حادثة أخرى مماثلة في 18 من مارس/ آذار الماضي، اشتعلت النيران في 11 سيارة في مجمع البتروكيماويات في مدينة ماهشهر العربية جنوبي إيران، إذ ألقى "مجهولون" مواد حارقة.

وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بـ 34 تريليون متر مكعب، ويتم إنتاج أكثر من 50٪ من الغاز الطبيعي الإيراني من حقل بارس الجنوبي.

وحقل بارس الجنوبي هو حقل غاز طبيعي يقع على الخليج العربي، تتقاسمه قطر وإيران، ويعد أكبر حقل غاز في العالم.

(د ع)