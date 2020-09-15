حريق ضخم يلتهم مبنى بالحي التجاري وسط بيروت

وأفادت شبكة سكاي نيوز، أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى المكان من أجل إخماد النيران، وتمكنت من احتواء الحريق. وقالت إنه لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.

وأشارت إلى أن قوات الأمن عملت على إغلاق الطرقات في المنطقة المحيطة بالحريق، والتي كانت تعاني أصلًا من حالة شبه شلل، إثر تضررها من الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت في 4آب/ أغسطس الماضي.

إلى ذلك، كان حريق ضخم اندلع، الأسبوع الماضي، في أحد مستودعات مرفأ بيروت، وغطى الدخان الناجم عن الحريق الخميس، عدة أحياء في بيروت.

وقال مسؤولون إن الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي، وقع أثناء إصلاح الأضرار التي وقعت أثناء انفجار مرفأ بيروت.

(ي م)