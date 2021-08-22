حرس الخابور الآشوري: ما تشهده تل تمر إبادة تقودها تركيا لتكرار مجازر داعش بحقنا

دخلت هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا مرحلة جديدة في ظل صمت القوات الضامنة والقوات الفاعلة في المنطقة، وذلك من خلال تصعيدها العسكري من مناطق الشهباء وصولاً إلى ناحية تل تمر وزركان ، لتنتهج بعد تلك الهجمات عمليات أخرى، وذلك باستخدام طائرات الاستطلاع في استهدافها مناطق مختلفة مثل تل تمر وريف كوباني وقامشلو.

حول ذلك أصدر مجلس حرس الخابور الآشوري ، اليوم الأحد، بياناً كتابياً أشار من خلاله إلى أنه "وبعد فشل القوى الظلامية التابعة للدولة التركية في تحقيق أهدافها بالسيطرة على مناطق شمال وشرق سوريا اتخذت الدولة التركية المحتلة قراراً جديداً بالتصعيد، حيث دخلت مرحلة جديدة".

مبيناً أن "هجمات المحتل على مناطق شمال وشرق سوريا على أبناء المنطقة واستهداف قرى بأكملها بالقصف اليومي واستهداف مقر العلاقات العسكرية لمجلس تل تمر العسكري، والهجمات الوحشية التي حدثت في الفترة الأخيرة والتي طالت المدنيين والعسكريين وسقوط كوكبة من الشهداء وتهجير ونزوح المدنيين العزل من بيوتهم، وأن ما يحدث في مناطق تل تمر والخابور يعتبر إبادة تقودها تركيا عبر المرتزقة وتكرار المجازر التي قام بها داعش عام ٢٠١٥ في الخابور".

ولفت البيان "ينبغي على المجتمع الدولي ألا يكون صامتاً حيال ما يجري في هذه المنطقة التي يتشارك الآشوريين والكرد والعرب العيش فيها بأمان ومحبة"

وأكد البيان "إننا في قوات مجلس حرس الخابور الآشوري M.N.K نؤكد أننا سوف نكمل ما بدأنا به بحماية شعبنا والمنطقة بأكملها من إرهاب داعش، وكيف أبدينا مقاومة تاريخية ضد داعش سوف نقف في وجه هجمات الاحتلال التركي وفي وجه أي محتل يحاول المساس بقدسية هذه الأرض التي رويت وتشبع ترابها بدماء أبنائه وهذه الدماء لن تذهب هدراً وسوف نبقى متمسكين بذكرى هؤلاء الشهداء الغاليين وسوف يكون حساب المحتل عسيراً".

مختتماً بالقول "نستذكر جميع شهداء الحرية بكل إجلال واحترام ونقدم تعازينا لأسرهم ولشعوب المنطقة. كما نجدد وعدنا وعهدنا بالسير على خطاهم ودربهم".

(د أ/ س ر)

ANHA