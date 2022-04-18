حرس الخابور الآشوري يكشف سجل الشهيد زيا تل تمر

مع استمرار الاحتلال ومرتزقتهم بهجماتهم على شمال وشرق سوريا، تشهد ناحية تل تمر منذ عدة أيام هجمات عنيفة من قبل الاحتلال، كان أعنفها هجمات أمس على القرى الآشورية التي تزامنت مع عيد الفصح المجيد (القيامة).

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت يوم أمس الأحد، عن استشهاد مقاتل قوات حرس الخابور الآشوري زيا تل تمر في قرية تل شنان الآشورية نتيجة الهجمات التركية التي استهدفتها.

فيما كشفت قوات مجلس حرس الخابور الآشوري، اليوم الإثنين، عن سجل الشهيد زيا تل تمر، مؤكدة على مواصلة درب الشهيد والدفاع عن المنطقة حتى الرمق الأخير.

وجاء في نص البيان:

إلى أبناء شعبنا الآشوري في الوطن والمهجر

نزف لكم نباء استشهاد أحد أبطال مجلس حرس الخابور الآشوري M.N.K

الاسم الحركي: زيا تل تمر

الاسم والنسبة: علاء الأحمد

مكان وتاريخ الولادة: تل تمر 1996

تاريخ الانتساب: 1 / 1 / 2020

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل شنان {زوما} - 17/ 4/ 2022

استشهد المقاتل البطل {علاء الأحمد} أثناء تأدية واجبه المقدس بحراسة قرى الخابور الآشورية.

عهداً لك أيها الشهيد زيا أن نتابع مسيرتك النضالية حتى آخر رمق في حياتنا حتى تحقيق العدالة والمساوة وبناء المجتمع الديمقراطي الحر".

(د أ/ س ر)

ANHA