حرس الحدود البولندي يستخدم الغاز وخراطيم المياه لتفريق المهاجرين المحتشدين عند الحدود مع بيلاروسيا

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الافتراضي، حرس الحدود البولندي وهو يطلق الغاز المسيل للدموع ويوجه خراطيم المياه باتجاه المهاجرين المحتشدين في محاولة لإبعادهم.

وأظهرت مقاطع أخرى، بدء المهاجرين على الحدود في كسر الحاجز والأسلاك في المنطقة الحدودية وإلقاء الحجارة على البولنديين، في محاولة للدخول.

ويقيم المهاجرين في ظروف مناخية شديدة البرودة، تصل إلى حد التجمد على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا وليتوانيا العضوين في الاتحاد الأوروبي واللتين ترفضان السماح لهم بالعبور، وقد مات البعض بالفعل، وهناك مخاوف على سلامة البقية مع استقرار ظروف الشتاء القارس.

ويشار إلى أن حوالي 4 آلاف كردي من هولير ودهوك في جنوب كردستان موجودون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، فروا من البلاد نتيجة سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني وسوء الوضع الاقتصادي وانتشار الفساد والمحسوبية.

(ل د)