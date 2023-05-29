HRRK يكرم الفائزين بمسابقة الشعر الكردي للشباب

أعلن اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان (HRRK) في 29 آذار خلال مؤتمر صحفي نتائج مسابقة الشعر الكردي للشباب لعام 2023 . حيث شارك في المسابقة هذا العام 30 شاباً من كافة مناطق روج آفا وفاز 4 منهم في المسابقة.

ولتكريم الفائزين الأربعة أقيمت اليوم احتفالية في مركز اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان بمدينة قامشلو بحضور أعضاء الأحزاب السياسية، مثقفين وكتاب وذوي وأصدقاء الشعراء الفائزين.

خلال الاحتفالية قرئت مرة أخرى نتائج المسابقة حيث فازت بالمركز الأول قصيدة 'Ku tu werî' للشاعرة آهين العمر، وبالمركز الثاني قصيدة 'Were' للشاعر دليار أوسي وبالمركز الثالث قصيدة 'Baskên Kevokê' للشاعرة خجي عيسى وبالمركز الرابع قصيدة `Hîna li vir im` للشاعر محمود مستو.

وتم تقديم الجوائز للشعراء الفائزين وهي 500 دولار للمركز الأول, 300 دولار للمركز الثاني، 200 دولار للمركز الثالث، 100 دولار للمركز الرابع.

وألقى الفائزون قصائدهم مرة أخرى أمام الحضور، تلاها فقرات غنائية من قبل كل من فرقة روج وار، الفنانين زكريا عفرين وعلي آشتي وروني.

ANHA