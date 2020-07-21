حرق بقايا المحاصيل الزراعية يتسبب بحرمان عشرات القرى من الكهرباء

هذا ويقوم الكثير من الفلاحين والمزارعين بحرق بقايا المحاصيل الزراعية في الأراضي التي حُصدت، رغم توجيهات هيئة الاقتصاد والزراعة بضرورة عدم حرقها، كونها تتلف المواد العضوية في التربة.

ونتيجة الحرائق التي أُضرمت في الأراضي الزراعية، المنتشرة في الريف الممتد من ناحية عامودا والطريق الدولي، احترق 15 عمود توتر 20 كيلو فولت.

وحُرمت العشرات من القرى والمئات من الأسر من الطاقة الكهربائية.

وعن هذا قال مكتب الطاقة والاتصالات بحسب ما نشره على صفحته الرسمية: إن إعادة الخط إلى الخدمة سيأخذ الكثير من الوقت والجهد والتكلفة، وأشار إلى أن ذلك يعدّ استهتاراً بالمال العام، وخاصة الشبكات الكهربائية.

وكانت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد دعت الفلاحين في وقت سابق إلى عدم حرق بقايا المحاصيل الزراعية، وأكدت إن حرق هذه البقايا يؤدي إلى قلة خصوبة الأرض، وبالتالي حرق المواد العضوية الموجودة في الطبقة السطحية للتربة، وأيضاً إلحاق أضرار بالغة بالأعمدة الكهربائية الخشبية ضمن هذه الحقول، مما يؤدي إلى حرمان العشرات من القرى من الكهرباء والمياه."

(سـ)