حركتان ثقافيتان تنددان بمقتل فنان شاب رفض العزف لدعم أردوغان

وفي 4 أيار الجاري، قتل الفنان الشاب جيهان إيماز (30 عاماً)، إثر تعرضه للطعن في القلب، على يد أحد القوميين الأتراك بمنطقة كاديكوي في إسطنبول، لرفضه عزف موسيقى تدعم أردوغان والحزب الحاكم في تركيا.

وخلال بيانٍ ألقي اليوم الأحد، من أمام مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني؛ نددت حركتا ميزوبوتاميا للثقافة والفن والهلال الذهبي بممارسات الفاشيين الأتراك ضد الشعب الكردي؛ واعتبرتاها حرب إبادة مفتوحة تهدد الوجود الكردي.

وأشار البيان الذي قرأته عضوة حركة الهلال الذهبي نجلاء بوزان، إلى أن "الفاشيين الأتراك يعملون على استئصال الحناجر التي لا تدعمهم وتدعم إجرامهم، الحناجر التي لا توافق على سياساتهم الخبيثة.

إنهم يسعون لإبادة حقيقة وثقافة متجذرة في عمق التاريخ، ولكنهم لن ينجحوا في ذلك، فحناجر شعبنا معتادة على أن تصدح بالحرية".

وأضاف البيان في ختامه "إذا كان صمت القوى الدولية حيال الممارسات العنصرية ضد الكرد يعني الموافقة على ذلك، فإن شعبنا لن يقبل بذلك وسيناضل للعيش بحرية وسلام على أرضه".

(ن ك/د)

ANHA