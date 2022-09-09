حركتا ميزوبوتاميا للثقافة والفن والهلال الذهبي في الحسكة تنظمان المهرجان السابع للأطفال

ونُظم المهرجان السابع للأطفال، الذي حضره المئات من الأطفال وذويهم وأعضاء المراكز والمؤسسات المدنية، في مركز خابور للثقافة والفن الواقع بحي المفتي، بمشاركة فرق فنية، كفرقة إنانا السريانية للدبكة الفلكلورية في مدينة الحسكة، وفرقة الشهيد دمهات للغناء لأطفال مخيم واشو كاني وناحية الهول، وفرقة الشهيدة فيان بيمان الموسيقية لناحية الدرباسية، وفرقة الشهيد سرحد الموسيقية لمدينة الحسكة، وفرقة عصافير المستقبل وفرقة زهور كردستان وفرقة خابور للغناء التابعة لناحية تل تمر، بالإضافة إلى فرقة الشهيد دارسي وفرقة جلادت بدرخان للمسرح.

وعرض ضمن المهرجان سنفزيون تضمن التدريب السنوي للأطفال المشاركين في المهرجان، بالإضافة إلى العشرات من الرسومات الكرتونية للأطفال.

بدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت، ثم باركت الإدارية في حركة الهلال الذهبي في مقاطعة الحسكة، فاطمة أحمد، المهرجان السابع للأطفال على شعب المنطقة، مؤكدة "هدفنا من المهرجان هو إرسال رسالة للاحتلال التركي، أن أبناء المنطقة من كافة المكونات مرتبطون بثقافتهم وفنهم، على الرغم من هجماته على المنطقة، وإظهار وإبراز مواهب الأطفال الفنية وتشجيعهم، ونشر فكر الحرية الذي يبدأ من المحبة وتقبل الذات والآخرين والعيش المشترك وزرع السلام بيننا، وبناء جيل جديد رغم ما تشهده المنطقة".

يشار إلى أن المهرجان السابع للأطفال في مقاطعة الحسكة، سيختتم اليوم، بتوزيع شهادات التكريم على الفرق الفنية المشاركة ضمن المهرجان، من قبل حركة الهلال الذهبي وحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي في مقاطعة الحسكة.

(بـ ر/ ل م)

ANHA