حركة زاباتيستا تجتمع بتنظيمات نسائية كردية في ألمانيا

ونقلًا عن وكالة فرات للأنباء، اجتمع وفد من مجلس أمارا النسائي وتنظيم "نساء الدفاع عن روج آفا مع وفد من حركة زاباتيستا، وذلك بغية مناقشة أيديولوجية تحرير المرأة، والكونفدرالية الديمقراطية، بالإضافة إلى أشكال الإدارة الذاتية، وكذلك النضال المشترك ضد الرأسمالية.

وبحسب الوكالة، وصل القسم الأول من المسيرة التي بدأتها حركة زاباتيستا النسائية من خمس قارات إلى مدينة فرانكفورت الألمانية في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر الجاري، بهدف عقد لقاءات وتنظيم اجتماعات مع كافة التنظيمات، بينها التنظيمات النسائية الكردية.

هذا، وأجرى الوفد المكون من ست عضوات لقاءات مع شخصيات نسائية كردية وعضوات من تنظيم "نساء الدفاع عن روج آفا"، واطلعن خلالها، على الحركة النسائية الكردية وأيديولوجيتها، والكونفدرالية الديمقراطية والنضال الوطني.

كما تلقى الوفد معلومات حول إدارة زاباتيستا، بالإضافة إلى مناقشة كيفية البدء بنضال عالمي مشترك ضد النظام الرأسمالي.

(ي م)