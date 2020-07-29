حركة تعليم المجتمع الدّيمقراطيّ تكرّيم الطّلاب المتفوقين بإقليم عفرين  

وتجمّع العشرات من الإداريين والمعلّمين والمعلمات وعوائل المتفوّقين في ساحة مدرسة الشهيد عكيد في ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء.

فبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء حامد رستم الرئيس المشترك لحركة تعليم المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين كلمة هنّأ فيها الطلاب المتفوّقين بدراستهم متمنّياً لهم التوفيق في المراحل القادمة من درستهم.

وأكّد رستم على ضرورة التعليم ومحو الأمّية في المجتمعات، من أجل بناء مجتمع مثقّف ينتبه إلى سياسات الدول المتسلّطة ويقف بوجهها.

ومن ثمّ ألقت كوليه جمو الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة لإقليم عفرين كلمة تحدّثت فيها عن الصّعوبات التي مرّ بها الطلاب والمعلّمون في عامهم الدراسي وعن مقاومتهم في سبيل نيل التعليم.

وشكرت كوليه جمو عوائل الطلاب التي قدّمت لأولادهم الدعم المادّي والمعنويّ لإتمام دراستهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأهالي.

ثمّ وزّعت لجنة التكريم هدايا رمزية على الطلبة المتفوّقين، وهم الطالبتان فريال حمو وسيمان مصطفى من القسم العلميّ، وحنيفة خوجة من القسم الأدبيّ.

ومن ثمّ اختتم الحفل بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الشعبيّة.

(إ)

ANHA