حركة رجال الكرامة: سنقف في وجه النهج الظالم للحكومة السورية في السويداء

وأصدرت “حركة رجال الكرامة” في محافظة السويداء, بياناً أكدت من خلاله أنها ستقف في وجه "النهج الظالم للحكومة السورية" في السويداء.

وأكدت الحركة في بيانها على رفض المشاريع الخارجية والأجندات التي لا تصب في مصلحة المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه.

واعتبرت الحركة بأن كرامة الأهالي وحريتهم في التعبير من أهم المقدسات ولن يسمحوا لأحد كان من كان أن يسلبها.

وأشارت في بيانها على أنها تمتلك الكثير من الخيارات للحفاظ على وجودها وكرامتها ولن ترضخ لأي محاولة للنيل منها.

وأكدت الحركة بأن "سياسة المماطلة التي ينتهجها بعض المسؤولون في الحكومة السورية في تأخير تلبية المطالب المحقة لأهالي المحافظة ما هي إلا استمرار للنهج الظالم والذي تسعى الحركة للوقوف في وجهه ولا سيما أنه قد استمر لأكثر من خمسين عام لم تكن نتيجته إلا هذا الدمار والخراب الذي حل بعموم الوطن".

وتعهدت الحركة "بالثبات على مواقفها ومبادئها وأولها الحفاظ على أبناء المحافظة وكرامتهم و كرامة الآخرين من أي شر أو سوء".

(ي ح)